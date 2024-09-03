Сразу после выборов в стране были задержаны около 2 тыс. человек, но оппозиция не сдается

Может ли арест соперника Мадуро на выборах дестабилизировать Венесуэлу Сразу после выборов в стране были задержаны около 2 тыс. человек, но оппозиция не сдается

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест экс-кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Приведет ли это к новым протестам и чем нынешняя ситуация отличается от кризиса после переизбрания Мадуро в 2018-м — разбирался РБК

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Как развивается ситуация после выборов

2 сентября cуд удовлетворил требование Генпрокуратуры Венесуэлы выдать ордер на арест экс-кандидата в президенты страны от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Согласно обнародованному судебному постановлению, его подозревают в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе узурпации полномочий, подделке документов, подстрекательстве к неподчинению законам и преступном сговоре. Полиция обязана задержать Гонсалеса и передать прокуратуре, которая должна доставить его в суд в течение 48 часов.

Ранее Генпрокуратура страны уже трижды направляла повестки Гонсалесу с вызовом на допрос. Поводом стало размещение его командой в Сети альтернативных результатов президентских выборов, которые ставят под сомнение победу лидера Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Николаса Мадуро, возглавляющего страну с 2013 года. Руководитель избирательного штаба PSUV Хорхе Родригес после этого продемонстрировал примеры подделки оппозицией протоколов с избирательных участков.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. В них участвовали десять кандидатов, но основная борьба развернулась между действующими президентом Николасом Мадуро и кандидатом от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалесом. По итогам подсчета 80% голосов Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2%, а его главный конкурент — 44,2%. Сразу после этого избирательный совет и штаб действующего главы страны объявили о победе Мадуро. Оппозиция не признала эти результаты и объявила о победе Гонсалеса; в подтверждение она опубликовала бюллетени, полученные с избирательных участков. В Каракасе и других городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. По официальным данным, 25 человек погибли, около 2 тыс. были арестованы. 23 августа Верховный суд Венесуэлы признал действительными результаты, обнародованные Национальным избирательным советом, подтвердив победу Мадуро.

Действия властей в отношении Гонсалеса осудила Мария Корина Мачадо, одна из ключевых фигур венесуэльской оппозиции, против которой Генпрокуратура страны также возбудила уголовное дело, поскольку Мачадо называет победителем президентских выборов Гонсалеса. «Они потеряли всякое представление о реальности. Угрожая избранному президенту, они лишь сближают нас и усиливают поддержку Эдмундо Гонсалеса со стороны венесуэльцев и всего мира», — написала Мачадо в X.

Мария Корина Мачадо — лидер входящего в PUD движения Vente Venezuela. В октябре 2023 года она победила на оппозиционных праймериз, набрав 92,35% (в правительстве выразили сомнение в достоверности этого результата). В январе Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные посты до 2038 года, в том числе баллотироваться на президентских выборах.

Сам Гонсалес в последнее время перестал вести соцсети и практически ушел в подполье, утверждает El Pais. Ранее он не только проигнорировал повестки Генпрокуратуры, но и не прибыл в избирательную палату суда Венесуэлы, когда та в начале августа проводила проверку подсчета голосов. Однако 2 сентября Гонсалес прокомментировал решение властей страны освободить условно-досрочно 86 несовершеннолетних, задержанных во время протестов. Речь идет о подростках в возрасте от 13 до 17 лет. «Мы требуем немедленного освобождения оставшихся 28 подростков и всех политических заключенных. Пришло время положить конец преследованиям и перейти к последовательному переходу к мирным и гарантированным переменам», — написал оппозиционер в X.

В заключении остаются также десятки венесуэльских журналистов. По данным организации «Репортеры без границ», с середины июня были задержаны по меньшей мере девять журналистов, еще восьми уже предъявлены уголовные обвинения, в том числе в терроризме. В ответ независимые венесуэльские журналисты объединились и создали, используя базирующийся в Колумбии проект Connectas, альтернативное медиа на основе ИИ. Новостную политическую программу на платформе ведут цифровые ведущие — девушка по имени La Chama и молодой человек по имени El Pana (на венесуэльском сленге «друг»), которым уголовное преследование грозить не может.

Может ли оппозиция поднять новую протестную волну

Венесуэла уже сталкивалась с похожим кризисом после переизбрания Мадуро на второй срок в 2018 году. Страну тогда охватили многотысячные акции протеста, а оппозиция объявила лидером страны спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Его поддержал ряд западных стран, включая США, Израиль и даже объединение латиноамериканских государств «Группа Лимы» (Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом страны Мадуро). Сразу две структуры называли себя Национальной ассамблеей — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партии Мадуро, и «Альтернативное законодательное собрание» во главе с Гуайдо. Однако постепенно международная поддержка Гуайдо ослабла, а в оппозиции наметился раскол.

В 2022 году Гуайдо решил согласовать с США отмену санкций против Венесуэлы в обмен на начало переговоров между официальным Каракасом и оппозицией при международном посредничестве; эта идея позже легла в основу Барбадосских соглашений, заключенных в 2023 году при поддержке США. К концу 2022 года венесуэльская оппозиция решила дистанцироваться от Гуайдо, чтобы получить право на участие в президентских выборах. В декабре 2022 года оппозиционные силы Венесуэлы проголосовали за ликвидацию «правительства» Гуайдо.

Мировые лидеры разделились в оценке результатов и этих венесуэльских выборов. 29 июля Россия и Китай поздравили Мадуро с победой. А некоторые страны региона, включая Аргентину, Перу и Коста-Рику, почти сразу заявили, что не признают его президентом.

Западные страны изначально выступили с осторожными заявлениями, что обеспокоены ситуацией в Венесуэле. Однако 1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен официально поздравил с победой на выборах Эдмундо Гонсалеса, заявив, что пришло время для «уважительной мирной передачи полномочий».

3 августа главы комитетов по иностранным делам обеих палат конгресса США, а также председатели комитетов по иностранным делам нескольких стран Европы выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Мадуро сложить полномочия. В конце августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС решил не признавать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы.

3 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Минюст США в ближайшее время готовится ввести санкции против 15 венесуэльских официальных лиц. Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство, рестрикции коснутся, в частности, членов Избирательного cовета Венесуэлы, Верховного суда и СЕБИН (Боливарианская служба национальной разведки).

США также наложили арест на самолет Мадуро, стоимость которого оценивается в $13 млн. В Минюсте заявили, что речь идет о Dassault Falcon 900EXВ, который, как считает ведомство, был приобретен незаконно. Министр коммуникаций, культуры и туризма Венесуэлы Фредди Няньес написал в своем телеграм-канале, что Каракас расценивает действия США как «пиратство». «Боливарская Республика Венесуэла оставляет за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения этого ущерба», — предупредил он.

Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков заявил РБК, что сейчас международное сообщество гораздо менее очевидно поддерживает венесуэльскую оппозицию, чем в 2018 году. Эксперт отметил, что в этот раз США сначала ждали реакции латиноамериканского сообщества и все еще крайне острожно делают ставку на Гонсалеса, видя в нем недостаточно активную политическую фигуру.

«Нынешний кризис также принципиально отличается от ситуации 2018 года, поскольку у Гуайдо были гораздо более определенные политические основания как у спикера Национальной ассамблеи, чем у Гонсалеса, который пусть и стал формальным лидером оппозиции, но все же является достаточно серой и даже вторичной фигурой после Мачадо. Власти Венесуэлы скорее должны были обеспокоиться тем, что она находится на свободе, будучи более мощным политиком, способным мобилизовать общество», — отмечает Пятаков.

По его мнению, арест Гонсалеса может стать триггером для оппозиции и привести к радикализации ее действий под руководством Мачадо. «Нужно учитывать тот факт, что именно Мачадо и ее движение Vente Venezuela собрали огромное количество наблюдателей на избирательных участках, порядка 600 тыс., и это фактически говорит о протестном потенциале Венесуэлы», — заключил эксперт.

Платформа PUD после сообщений об ордере на арест Гонсалеса выпустила заявление, в котором призывает венесуэльский народ и международное сообщество оставаться «твердыми и решительными» и отстаивать свой выбор 28 июля. «Этот незаконный ордер на арест президента, избранного большинством, также направлен против более чем 8 млн венесуэльцев, проголосовавших за него», — подчеркивает PUD.