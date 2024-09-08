Соперник Мадуро на выборах покинул Венесуэлу на самолете ВВС Испании

Эдмундо Гонсалес запросил убежище в Испании. Каракас согласился выпустить оппозиционера из страны «ради спокойствия и политического мира». Прокуратура Венесуэлы на этой неделе выдала ордер на его арест

Бывший кандидат на пост президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, вылетев в Испанию на самолете ВВС этой страны, сообщил в соцсети X глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес.

«Эдмундо Гонсалес по своей просьбе летит в Испанию на самолете ВВС Испании. Правительство Испании привержено соблюдению политических прав и физической неприкосновенности всех венесуэльцев», — написал министр.

До этого вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Гонсалес запросил убежище в Испании. Каракас согласился выпустить оппозиционера из страны «ради спокойствия и политического мира». По ее словам, экс-кандидат «на несколько дней добровольно укрылся в посольстве Королевства Испании в Каракасе и запросил политическое убежище у правительства этой страны». Власти Венесуэлы и Испании поддерживали «соответствующие контакты», добавила она.

Прокуратура Венесуэлы на этой неделе выдала ордер на арест Гонсалеса, занявшего второе место на выборах после действующего президента Николаса Мадуро.