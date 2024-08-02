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Политика ,  
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США признали победу оппозиционного кандидата на выборах в Венесуэле

США признали оппозиционера Уррутию победителем на выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле, отметив «серьезные ошибки» при обработке бюллетеней и объявлении итогов. Мадуро обещал опубликовать итоги на выходных
Фото: B. Rentsendorj / Reuters
Фото: B. Rentsendorj / Reuters

При обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены «серьезные ошибки», объявленные итоги не отражают «волю венесуэльского народа», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее избирательный совет и штаб Мадуро объявили о победе политика.

Блинкен отмечает, что Национальный избирательный совет (CNE) объявил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро победителем, не приведя доказательств. Данные по итогам подсчета 100% голосов до сих пор не опубликованы, что, как считает наблюдательная комиссия центра Картера, лишает объявленный результат «какого-либо доверия».

В то же время венесуэльская оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутии, что подтверждается заявлениями независимых наблюдателей и результатами экзит-поллов, отмечает Блинкен. Оппозиция ранее говорила, что Уррутиа набрал более 70% голосов.

«Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутию с успешной предвыборной кампанией. Сейчас венесуэльским партиям пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа. Мы полностью поддерживаем процесс восстановления демократических норм в Венесуэле и готовы рассмотреть пути его дальнейшего развития совместно с нашими международными партнерами», — говорится в заявлении госсекретаря США.

Президент Венесуэлы согласился обнародовать итоги голосования на выборах
Политика
Николас Мадуро

Также Вашингтон опровергает обвинения в адрес венесуэльской оппозиции со стороны Мадуро и осуждает угрозы их арестовать, называя это «недемократической попыткой подавить участие в политической жизни и сохранить власть». США призывают обеспечить безопасность членов оппозиции.

«Все венесуэльцы, арестованные во время мирного осуществления своего права на участие в избирательном процессе или требования прозрачности при подведении итогов и объявлении результатов, должны быть немедленно освобождены. Правоохранительные органы и службы безопасности не должны становиться инструментом политического насилия, используемым против граждан, осуществляющих свои демократические права», — добавил Блинкен.

После объявления победы Мадуро в Венесуэле начались протесты. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами, были задержанные, на демонстрации прозвучали выстрелы. Минобороны страны сообщало о 23 пострадавших военных, у некоторых из них были огнестрельные ранения. Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о попытке государственного переворота в стране.

Ряд стран Латинской Америки призвали пересмотреть результаты, подчеркнув необходимость «уважать выбор народа» и обеспечить прозрачный подсчет голосов. Венесуэла в ответ отозвала своих дипломатов из семи латиноамериканских стран и потребовала отъезда их представителей со своей территории. Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой. 

Каракас заявил, что передать 100% полученных на выборах голосов невозможно из-за кибератаки. В причастности к ней венесуэльские власти обвинили лидера оппозиции Марию Корину Мачадо. Позднее Мадуро пообещал опубликовать обнародовать все итоги голосования на спорных выборах в выходные.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Госдепартамент США Энтони Блинкен Венесуэла Николас Мадуро выборы президента
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