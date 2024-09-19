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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС предупредили, что зимой украинцы могут остаться без света и воды

Сюжет
Военная операция на Украине
Выступая с докладом МЭА фон дер Ляйен назвала ситуацию на Украине критической, отметив, что та лишилась 9 ГВт мощностей, а украинцы рискуют остаться без света зимой. Кремль связал удары по энергообъектам с «потребностями военных»
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

С начала конфликта Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, или порядка 9 ГВт мощностей, население страны зимой может остаться без отопления и воды. Об этом заявила недавно переизбранная главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с докладом МЭА «Энергетическая безопасность Украины и приближающаяся зима.

Из доклада следует, что сегодня существует риск возникновения разрыва между доступным предложением электроэнергии и пиковым спросом, «что несет угрозу еще более серьезных перебоев». Теплоснабжение также находится под угрозой, а если температуры зимой будут ниже средних, то будут перегружены внутренние поставки природного газа.

В связи с этим Евросоюз предлагает план из десяти пунктов, который должен поспособствовать укреплению энергобезопасности Украины. Он включает в себя пункты об укреплении физической и кибербезопасности критической энергетической инфраструктуры, ускорение поставок оборудования и запасных частей для ремонта, инвестиции в энергоэффективность и увеличение возможностей импорта электроэнергии и газа из ЕС.

В связи с этим Евросоюз принял решение выделить €160 млн для поддержки энергетической инфраструктуры Украины, €100 млн из которых будут взяты из прибыли от замороженных активов России, объявила фон дер Ляйен. Также, по ее словам, в Литве в настоящее время демонтируется топливная электростанция, которая в скором времени будет перевезена и установлена на Украине. «Мы стремимся восстановить 2,5 ГВт мощности, что составляет 15% потребностей Украины», — отметила глава ЕК.

Кремль связал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Минобороны России с начала весны неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». Президент Владимир Путин говорил в апреле, что прошлой зимой, «исходя из гуманитарных соображений, не наносили никаких ударов», чтобы не оставить без энергоснабжения социальные учреждения, но после атак на российские энергообъекты «вынуждены были ответить».

За последние месяцы на Украине оказались повреждены или полностью разрушены в том числе Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и другие объекты. В июне Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации, а премьер Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак на энергетику долгосрочные и поэтому экономия станет частью повседневной жизни в последующие годы.

По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт. До начала военных действий показатель составлял около 55 ГВт и был самым крупным в Европе. В СНБО Украины в начале сентября предупреждали, что «по худшему сценарию, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику», то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления. Вместе с тем, по самому оптимистичному прогнозу, отключения света будут продолжаться до 12 часов в сутки.

Объединенная энергетическая система Украины состоит из 76 гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций, 26 тепловых электростанций и теплоцентралей, четырех АЭС, 12 солнечных и восьми ветряных электростанций, объединенных магистральных линий электропередачи протяженностью 22,5 тыс. км и 135 трансформаторных подстанций для них. По данным СНБО на начало сентября, страна генерировала до 11,5 ГВт в час, а потребляла более 13 ГВт (прошлой зимой на пике спроса — около 18 ГВт).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Евросоюз Украина энергосбережение электричество зима отопление свет Военная операция на Украине
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