Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн
Боевые действия в Нагорном Карабахе, продолжавшиеся около суток, завершены — стороны объявили о прекращении огня. Власти Нагорного Карабаха анонсировали расформирование своей армии и вывод подразделений ВС Армении. Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
Азербайджан допускает амнистию для военных формирований Нагорного Карабаха, которые сложат оружие. Об этом заявил советник по внешней политике президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Азербайджан и представители армян Нагорного Карабаха начали переговоры, которые в перспективе могут привести к «реинтеграции» этой общности в Азербайджан после трех десятков лет самопровозглашенной независимости. Экономика непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 2022 году оценивалась в $663 млн, и это лишь 0,8% от ВВП Азербайджана.
О других показателях карабахской экономики в сопоставлении с Азербайджаном — в материале РБК.
В Нагорный Карабах следует направить миротворцев с мандатом ООН, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.
В общей сложности в участки с акций протеста в Ереване доставили 46 человек, сообщили «Sputnik Армения» в полиции.
В Ереване третий день продолжаются акции протеста. Силовики проводят задержания на площади Республики, передает «Sputnik Армения».
Следственный комитет Армении ранее сообщал об одном задержанном. В ведомстве заявили, что во время шествия группа граждан вступила в конфликт с полицейскими, а один из них ударил сотрудника правоохранительных органов по лицу.
Посольство России в Армении назвало количество погибших за время эскалации в Нагорном Карабахе миротворцев — шесть человек. Ранее о гибели шести российских миротворцев сообщала Генпрокуратура Азербайджана.
«При выполнении миротворческих задач погибли 6 военнослужащих, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство выразило соболезнование родным и близким погибших.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению. Обе стороны подчеркнули необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха», — сообщила пресс-служба правительства Армении.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, погибли шесть человек: пятеро — из-за действий азербайджанских сил, еще один стал жертвой обстрела «незаконных армянских формирований».
Согласно версии Генпрокуратуры Азербайджана, 20 сентября азербайджанские военные, участвующие в «локальных антитеррористических» мероприятиях в Нагорном Карабахе, обстреляли в районе села Джанятаг (Чанкатах) автомобиль с российскими миротворцами, который из-за сложного рельефа и погодных условий приняли за машину «незаконных армянских вооруженных формирований».
В тот же день, как заявили в ведомстве, еще один автомобиль российских миротворцев обстреляли «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». Один миротворец погиб, другой был ранен. По факту обоих происшествий возбуждено уголовное дело.
С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщило Минобороны России. Командование российских миротворцев проводит разбирательство по этим фактам во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха.
В Ереване пытаются организовать массовые беспорядки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, одна из групп, которая пытается это сделать, связана с сыном одного из бывших руководителей страны, а другие группы протестующих студентов — с руководством Нагорного Карабаха.
«Но кто бы ни был, ответ будет жестким. Я понимаю, что наши граждане ждут более жесткой и оперативной реакции, и она будет. Но есть границы, которые они хотят пересечь — они хотят, чтобы власти пролили кровь на улицах Еревана и это их цель. Мы будем действовать жестко, но в соответствии с законами, согласно стальному мандату», — сказал Пашинян.
Тем временем на площади Революции в Ереване проходит митинг, демонстранты требуют отставки премьера, передает News.am.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готовится принять 40 тысяч семей, которые проживают в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что в настоящее время прямой опасности для жителей региона нет.
Обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная, несмотря на некоторые нарушения договоренности о прекращении огня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха остаются на местах, где были на момент подписания перемирия. То же касается Вооруженных сил Азербайджана. К сожалению, сегодня в окрестностях Степанакерта произошел инцидент, но в общем перемирие сохраняется, хотя иногда бывают нарушения», — сказал он в видеообращении.
Премьер добавил, что «информация о массовой гибели среди мирного населения не соответствует действительности».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — о ситуации в Нагорном Карабахе:
- На вопрос о том, может ли Россия принять эвакуированных жителей: «Мы пока не знаем, как необходимость возникнет. Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы. Мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещенных лиц в места проживания».
- О появившихся сообщениях о том, что в Азербайджане задержаны подозреваемые в обстреле российских миротворцев: «Следствие ведется, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства с президентом Азербайджана. Принесены извинения. Также мы видели уже, встречали информацию о том, что там были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди, есть задержанные в этой связи. Эту информацию мы видели, пока не знаем всех деталей, но по крайней мере ведется следствие».
- На вопрос, есть ли конкретика по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе: «Условились активизировать, но пока конкретики здесь нет».
Азербайджанская сторона на встрече в Евлахе передала армянам Нагорного Карабаха план по их реинтеграции, сообщили в администрации президента Ильхама Алиева.
Там отметили, что стороны договорились провести новую встречу.
После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев остаются 1 340 мирных жителей, в том числе 607 детей, сообщило Минобороны России.
В нем добавили, что российские миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом.
Всего российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе — Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского — около 5 тыс. человек, сообщали ранее в военном ведомстве.
Правительство Армении не ставит вопрос эвакуации армян из Нагорного Карабаха, но прорабатываются разные сценарии, сообщили Armenpress в аппарате премьер-министра страны Никола Пашиняна.
«Правительство Республики Армения не поднимало вопрос об эвакуации армян Нагорного Карабаха и считает, что право армян Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно в своих домах должно быть гарантировано. Но в случае признания невозможности жизни армян в Нагорном Карабахе или части из них будут приняты необходимые решения», — отметили в аппарате премьера Армении.
Азербайджан несколько месяцев вел с Италией переговоры о закупке вооружений, со ссылкой на источники сообщила La Repubblica.
По информации издания, Баку просит в том числе учебно-тренировочные самолеты, автоматы, зенитные самоходные установки, военно-транспортные самолеты и подлодки на общую сумму €1–2 млрд.
Но недавние события в Нагорном Карабахе теперь представляют проблему для итальянского правительства, пишет издание. Итальянское законодательство запрещает экспорт вооружений в страны, которые находятся в состоянии военного конфликта.
Агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве России сообщили о задержании первых подозреваемых по делу о гибели миротворцев в Нагорном Карабахе. «Командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей».
Владимир Путин в разговоре с Алиевым «акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха». «Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», - говорится в сообщении Кремля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). «Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», - говорится в сообщении Кремля.