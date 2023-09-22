Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн

Азербайджан и представители армян Нагорного Карабаха начали переговоры, которые в перспективе могут привести к «реинтеграции» этой общности в Азербайджан после трех десятков лет самопровозглашенной независимости. Экономика непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 2022 году оценивалась в $663 млн, и это лишь 0,8% от ВВП Азербайджана.

О других показателях карабахской экономики в сопоставлении с Азербайджаном — в материале РБК.