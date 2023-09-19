Армения заявила о стабильной ситуации на границах на фоне боев в Карабахе
Минобороны Армении назвало относительно стабильной ситуацию на границах после объявления Азербайджаном о контртеррористической операции в Карабахе.
«По состоянию на 14:00 ситуация на границах Республики Армения сравнительно стабильная», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Баку утверждают, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу — выводятся из строя только военные цели.
За несколько минут до заявления азербайджанского министерства бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха.
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