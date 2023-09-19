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Байден снова назвал Путина диктатором

Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина диктатором, комментируя политические взгляды своего вероятного оппонента на ближайших выборах Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

«Я не встану на сторону таких диктаторов, как Путин. Может быть, Трамп и его друзья по MAGA (Make America Great Again. — РБК) и могут преклониться, но я этого не сделаю», — сказал Байден на встрече со сторонниками.

Президент США заявил, что некоторые люди чрезмерно сосредоточены на его возрасте, тем временем, когда Трамп намеревается разрушить американскую демократию.

В марте Трамп пообещал, что если будет переизбран на пост президента, то остановит полномасштабные бои на Украине за сутки. «Это не может не радовать. Это хорошо», — оценил его слова Путин. В ответ Трамп заявил, что ему нравится реакция Путина: «Потому что это означает, что то, что я говорю, правильно».

Материал дополняется.

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