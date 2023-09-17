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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта

Трамп: отказ Киева от части территорий позволил бы избежать эскалации конфликта
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Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Отказ Украины от некоторых территорий в начале военной операции помог бы сохранить больше и избежать эскалации конфликта в регионе, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе», — сказал он. По словам Трампа, заключение соглашения позволило бы украинским властям избежать жертв и «сохранить страну».

В этом интервью он также заявлял, что если бы был главой государства, то позвал бы российского коллегу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров и «заключил справедливую для всех сделку».

Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить конфликт на Украине в случае переизбрания на пост президента.

Он также утверждал, что Россия не начала бы военную операцию, если бы он оставался лидером США, и критиковал военную помощь для Украины действующего президента Джо Байдена.

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Дональд Трамп Украина Россия эскалация конфликта
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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