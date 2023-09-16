Трамп оценил ответ Путина на его слова об Украине

Трампу понравился ответ Путина на его слова о решении конфликта на Украине

Бывшему президенту США Дональду Трампу понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на его намерения урегулировать ситуацию на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

В марте экс-президент США заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток. Трамп не поделился деталями, потому что обнародование плана лишит его возможности реализовать задуманное.

В начале сентября, на полях Восточного экономического форума, Путин отреагировал на слова Трампа. «Это не может не радовать. Это хорошо», — сказал он.

«Мне нравится, что он так сказал, потому что это означает, что то, что я говорю, правильно», — ответил Трамп. По его словам, если бы Трамп был главой государства, он бы пригласил Путина и президента Украины Владимира Зеленского и «заключил справедливую для всех сделку».

Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить конфликт на Украине в случае переизбрании на пост президента. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. <...>. Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявлял он в феврале. Кремль считает, что «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона»

Трамп также утверждает, что Россия не начала бы военную операцию, если бы он оставался лидером США, и критикует военную помощь для Украины действующего президента Джо Байдена.

16 ноября 2022 года Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Он остается фаворитом на выдвижение в президенты от республиканцев. В начале сентября опрос The Wall Street Journal показал, что его готовы поддержать на праймериз 59% избирателей.