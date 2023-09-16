Трамп оценил ответ Путина на его слова об Украине
Бывшему президенту США Дональду Трампу понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на его намерения урегулировать ситуацию на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.
В марте экс-президент США заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток. Трамп не поделился деталями, потому что обнародование плана лишит его возможности реализовать задуманное.
В начале сентября, на полях Восточного экономического форума, Путин отреагировал на слова Трампа. «Это не может не радовать. Это хорошо», — сказал он.
«Мне нравится, что он так сказал, потому что это означает, что то, что я говорю, правильно», — ответил Трамп. По его словам, если бы Трамп был главой государства, он бы пригласил Путина и президента Украины Владимира Зеленского и «заключил справедливую для всех сделку».
Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить конфликт на Украине в случае переизбрании на пост президента. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. <...>. Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявлял он в феврале. Кремль считает, что «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона»
Трамп также утверждает, что Россия не начала бы военную операцию, если бы он оставался лидером США, и критикует военную помощь для Украины действующего президента Джо Байдена.
16 ноября 2022 года Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Он остается фаворитом на выдвижение в президенты от республиканцев. В начале сентября опрос The Wall Street Journal показал, что его готовы поддержать на праймериз 59% избирателей.