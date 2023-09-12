Путин: кто бы ни победил на выборах в США, существенных изменений не будет

Путин не увидел пользы для России в случае победы Трампа

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

При любом исходе президентских выборов в США не стоит ожидать существенных изменений политики Белого дома по отношению к России, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РБК вел трансляцию.

«А что нам об этом думать? Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом», — ответил Путин.

Он напомнил о словах Трампа, который обещал за несколько дней решить проблемы с Украиной.

«Это не может не радовать. Это хорошо», — продолжил президент. Путин назвал «полной чушью» обвинения против Трампа в связях с Россией, поскольку именно Трамп ввел больше всего санкций против Москвы.

Однако надеяться на существенные изменения не имеет смысла, заверил Путин.

«Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе», — сказал президент, поэтому, по его словам, ожидать кардинальных изменений политики после новых выборов, кто бы на них ни победил, не стоит.

16 ноября 2022 года Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. В апреле нынешний президент США Джо Байден также выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах.

Экс-президент США уже стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса по утверждению президентских выборов.

3 сентября сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн заявил, что нападение сторонников Трампа на Капитолий — мощное основание для того, чтобы не допустить его на выборы президента США.