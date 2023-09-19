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Эрдоган заявил об одинаковом уровне доверия к России и Западу

Президент Турции Эрдоган заявил об одинаковом уровне доверия к России и Западу
По мнению Эрдогана, Россия и Запад одинаково надежны. Он отметил, что Анкара и Москва развивают сотрудничество в обороне и энергетике. При этом президент пообещал поддерживать хорошие отношения и с США, и с ЕС, и с Россией
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Турция одинаково доверяет и России, и Западу, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.

«У меня нет причин им (российской стороне. — РБК) не доверять. Насколько Запад надежен, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы ждали у порога ЕС, и в данный момент я доверяю России так же сильно, как и Западу», — отметил Эрдоган. Он добавил, что намерен поддерживать хорошие и взаимовыгодные отношения и с Москвой, и с Брюсселем, и с Вашингтоном.

Комментируя свои слова о возможном расхождении путей Турции и ЕС и ее отказа от планов вступить в союз (страна является кандидатом с 1999 года), Эрдоган сказал, что Анкара была самодостаточной, «никогда не полагалась на взносы или поддержку, которые получала от ЕС», ей это «даже не нужно». Однако решение о членстве Турция бы приветствовала.

Эрдоган также высказался о возможности введения санкций против России. По его словам, «у Турции другое положение в мире», отличное от стран ЕС, а Россия — ее ближайший сосед.

Турецкий президент — один из немногих иностранных лидеров, поддерживающих активные контакты с Россией. В начале сентября он приехал в страну с визитом и провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Одной из тем встречи стало возобновление зерновой сделки, которая была приостановлена около двух месяцев назад. По итогам встречи главы государств не смогли достичь договоренностей. Путин сказал, что Москва вернется к соглашению при выполнении условий по снятию ограничений на ее сельхозэкспорт, который блокирует Запад. Эрдоган напомнил, что ООН и Турция разработали предложения для возвращения России в сделку.

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Путин также рассказал, что Россия готова отправить безвозмездно 1 млн т зерна в шесть стран Африки. Эрдоган пообещал помощь Анкары в этом.

Президенты, кроме того, обсуждали вопрос создания газового хаба в Турции. Путин рассказал, что «Газпром» передал турецкой газовой компании Botas «дорожную карту» проекта. Reuters позднее сообщал, что Москва и Анкара не могут определить, кто должен управлять хабом. Однако в Турции указали, что переговоры по поводу его создания продолжаются. Эрдоган в разговоре с PBS отметил, что Турция получает половину нужного ей газа из России, что говорит о солидарности двух стран.

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