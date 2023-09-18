Эрдоган заявил, что на мирных переговорах по Украине не будет проигравших

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Paul Ellis / Getty Images)

В ходе мирных переговоров по Украине не будет проигравших сторон, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке. Его речь опубликована на сайте президента.

Эрдоган отметил, что позицию Турции по конфликту на Украине «оценил весь мир». «Мы добились многих дипломатических успехов: от обмена пленными до Черноморской инициативы. Мы продолжаем наши разносторонние усилия, веря в то, что «нет победителей в войне и нет проигравших в мире», — сказал он.

В начале сентября Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что перспектив достижения мира на Украине на горизонте не просматривается.

«Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая длится уже полтора года, все еще продолжается», — говорил он. Турецкий президент выразил надежду, что боевые действия на Украине завершатся «справедливым и прочным миром на основе международного права».

На пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом Путин говорил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических инициатив, в том числе исходивших от Китая, Африки, Турции. Говоря о зерновой сделке, участие в которой Россия приостановила 18 июля, объяснив это невыполнением ее условий, российский президент заявил, что Москва вернется в соглашение в случае выполнения ее требований.

Эрдоган в свою очередь говорил, что Украине «необходимо смягчить свой подход, особенно в настоящее время», в том, «что касается совместных шагов Украины и России». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя его слова, заявил, что Киев не будет соглашаться на уступки в пользу России для продления зерновой сделки и «будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию».