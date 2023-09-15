Турция опровергла данные о заминке переговоров с Россией по газовому хабу

Анкара «не против создания дополнительной площадки для торговли газом», поэтому продолжает вести диалог с Москвой, заверил глава турецкого Минэнерго. Паузы в переговорах он объяснил недавними выборами и землетрясением в Турции

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Турция не отказывается от возможности создать дополнительную площадку для торговли газом и продолжает вести переговоры с Россией. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в разговоре с ТАСС.

Накануне Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что планы по созданию газового хаба в Турции столкнулись с задержкой, поскольку Москва и Анкара не могут определить, кто должен им управлять. Близкий к «Газпрому» источник агентства признал существование проблемы, связанной с вопросами управления.

«С тех пор как они [Россия] предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы. Так что это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры», — объяснил Байрактар.

По его словам, если Турция хочет получить больше газа и привлечь больше игроков, то новая биржа может быть крайне значимой. Анкара не против создания дополнительного газового хаба, но если у Турции в данный момент есть работающая газовая торговая площадка, то ей не нужно ждать еще год, чтобы начать торговую операцию, добавил Байрактар.

РБК отправил запрос в пресс-службы Минэнерго и «Газпрома» и аппарат вице-премьера Александра Новака.

Президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок в Европу в октябре 2022 года. По его словам, это позволило бы возместить утраченный объем транзита по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2», взорванным в сентябре того же года.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поддержал идею Москвы и предложил разместить хаб во Фракии. В декабре 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале работ над проектом. В Минэнерго Турции в мае заявили, что проект заработает в течение года.

В июле этого года Путин рассказал, что проект предполагает создание электронной торговой площадки, а не хранение больших объемов газа.

Перед началом переговоров с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что Россия и Турция продвинулись в переговорах по созданию этого газового хаба и Москва рассчитывает на скорое их завершение. Он рассказал, что «на повестке дня — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа».