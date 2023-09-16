Эрдоган допустил «расставание» Турции с Евросоюзом

Стамбул, Турция (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турция может «отделиться» от Европейского союза из-за его действий, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в США на Генассамблею ООН.

«Европейский союз пытается отделиться от Турции. <...> Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо», — заверил Эрдоган (цитата по TRT Haber).

14 сентября Министерство иностранных дел Турции раскритиковало отчет Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике. «Отчет ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации от антитурецких кругов», — заявили в ведомстве.

В МИДе выразили надежду, что в новый европейский парламент, который будет сформирован после выборов в 2024 году, «будет действовать беспристрастно, рационально и конструктивно».

29 мая глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер заявил, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления республики в союз. По этой причине он призвал прекратить переговоры с Анкарой о членстве в Евросоюзе. В тот же день Эрдоган победил на президентских выборах в Турции.

Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года. Однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия, в том числе из-за соблюдения прав человека. В 2017 году Эрдоган заявлял, что Турция намерена пересмотреть свою позицию по вопросу вступления в Евросоюз. Тогда он говорил, что его страна ждет членства в европейском интеграционном объединении уже 54 года, причем, по его мнению, в Европе за это время «все стало очень серьезно» с исламофобией.