Почему Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении зерновой сделки

В Сочи прошла первая почти за год очная встреча лидеров России и Турции. Позиция Москвы насчет зерновой сделки осталась неизменной, но Анкара не теряет надежды ее возобновить. Какие результаты принесли переговоры, разбирался РБК

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters)

Как готовилась встреча в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября провели переговоры в Сочи. Они встретились впервые с октября 2022 года, когда оба участвовали в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшем в Астане. Эрдоган в последние месяцы несколько раз заявлял, что Путин приедет на переговоры в Турцию в конце августа, но в Кремле не подтверждали ни время, ни место встречи. С начала года российский президент страну не покидает. В итоге издание Yeni Safak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера сообщило, что Эрдоган сам направится в Россию.

Перед сочинским саммитом Москву для подготовки переговоров посетил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. На пресс-конференции после переговоров Фидан сообщил, что главной темой стало возобновление действия зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила 17 июля. Ее возобновление — один из приоритетов Турции, о чем не раз говорил Эрдоган. Однако полное исполнение договоренностей не зависит от Анкары, нужны гарантии западных стран, поэтому накануне переговоров эксперты не ждали принятия каких-либоокончательных решений.

Фидан сообщил, что с Лавровым они рассмотрели технические детали, которые должны обсудит на переговорах лидеры. Он также объявил о подготовке ООН новых предложений для России, которые могли бы побудить ее вернуться в соглашение. Лавров ответил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже довел до него предложения и направил соответствующее послание. «Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», — сказал российский министр.

Турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источники сообщила, что предложения ООН включают несколько пунктов: начало переговоров о снятии санкций с российских производителей сельхозпродукции, оценка ущерба аммиакопроводу Тольятти — Одесса в результате диверсии 5 июля и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Турецкое агентство Anadolu также сообщило о переподключении Россельхозбанка к SWIFT и разморозке активов российских компаний. «Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. А источники ТАСС в ООН сообщили, что пока переподключение Россельхозбанка к SWIFT не планируется, рассматриваются альтернативные варианты.

Зерновая сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. В ее рамках были подписаны два документа — «Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Россия и Украина подписали их каждая отдельно с Турцией и ООН. Свои подписи под соглашением поставили министр обороны России Сергей Шойгу, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. От Украины документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Сделку продлевали три раза — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). Москва вышла из сделки, требуя обеспечить доступ российского зерна на рынки и снять часть санкций. «Переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам», — перечислил требования Москвы заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Он признал, однако, что «речи об аммиакопроводе Тольятти — Одесса уже, к сожалению, не идет».

На чем расстались президенты

Утром 4 сенятября турецкая газета Milliyet сообщила, что Эрдоган на переговорах с Путиным хочет предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта; также должно было обсуждаться создание в Турции совместного с Россией газового хаба и взаимодействие в Сирии. На немедленные результаты стороны выйти не планировали, — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что по итогам переговоров не планируется подписание каких-либо документов.

Переговоры в санатории «Русь» начались в расширенном составе и продолжились тет-а-тет за рабочим обедом. В начале встречи Путин сказал, что открыт для переговоров о зерновой сделке. На это турецкий лидер ответил, что сообщение по итогам встречи «станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам». Также Путин заявил, что Москва рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры о созданию газового хаба в Турции.

На итоговой пресс-конференции российский лидер подтвердил, что во время встречи большое внимание было уделено зерновой сделке и ситуации на Украине. Однако ни по одному из пунктоов прогресса достичь не удалось, следует из заявлений президентов. Говоря о зерновой сделке, Путин повторил то, что раньше говорил лидерам африканских стран: приостановка Москвой участия в соглашении не отразилась на глобальных продовольственных рынках. Вернуться в сделку Москва готова, как только будут выполнены ее требования. «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию — мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности», — сказал он. И повторил, что западные страны продолжают блокировать реализацию части соглашений, касающейся российского экспорта сельхозпродукции, и что Россия достигла соглашения с шестью африканскими странами о безвозмездной отправке российского зерна. Эрдоган пообещал помочь. «Москва готова направить 1 млн т зерна в нуждающиеся страны. Мы тоже готовы внести свою лепту. Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки. В этом вопросе надеемся на совместную работу», — сказал он.

Турецкий лидер вновь напомнил, что Анкара совместно с ООН подготовила пакет предложений для возвращения России в зерновую сделку. «По этому вопросу я на двусторонней встрече с моим другом искренне поделился нашими взглядами. Убежден, что благодаря новому процессу можно достичь результата. Верю, что в ближайшее время мы сможем найти решение, которое будет отвечать ожиданиям Турции», — отметил Эрдоган.

Касаясь украинской темы, Путин также напомнил ранее заявленную позицию. «Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств. Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении», — сказал он и напомнил, что при содействии Турции в 2022 году на российско-украинских переговорах были подготовлены документы, но «затем Украина отправила их на свалку».

Хато прогресс в результате переговоров получило сотрудничество в энергетике. Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство новой АЭС в Синопе. Путин рассказал, что «Газпром» передал турецкой газовой компании Botas «дорожную карту» проекта газового хаба в Турции, отметив, что Россия «была и будет» надежным поставщиком газа. Следующий этап — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа.

Тюрколог Яшар Ниязбаев в разговоре с РБК отметил, что перед сочинской встречей были ожидания, что если Эрдоган едет в Россию, то большая часть проблем, касающихся возобновления зерновой сделки, решена и что турецкий президент привезет гарантии от союзников по НАТО,. Однако они не подтвердились. «Мы услышали, что Россия не намерена давать очередной аванс, а хочет сама его получить. Единственное, с турецкой стороны отмечается, что будет разработан новый пакет предложений, который удовлетворит всех. Если он готовится, то почему не был озвучен сейчас? Видимо, нужно какое-то время», — сказал эксперт. Он предположил, что раньше Путин соглашался на продление зерновой сделки в том числе за счет теплых отношений с Эрдоганом. «Сейчас мы этого не увидели. Эрдоган не смог убедить Путина своей харизмой, и, наверное, виной здесь то, что случилось, когда Зеленский посетил Турцию и вывез командиров «Азова» вопреки соглашениям с Москвой. Это пошатнуло доверие», — предположил эксперт. Встреча в Сочи не принесла каких-либо подвижек, резюмировал Яшар Ниязбаев.