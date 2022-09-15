Норвежское министерство предупредило об усугублении кризиса в ЕС из-за потолка цен на газ

В Норвегии предупредили об усугублении кризиса в ЕС при лимите цен на газ

Замминистра энергетики королевства Андреас Эриксен пояснил, что потолок цен не решит фундаментальную проблему — нехватку ресурсов. Вместо этого увеличится спрос, и власти стран ЕС должны будут еще жестче ограничивать потребление

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Введение лимита цен на газ может усугубить энергетический кризис в Европе, заявил в интервью CNN статс-секретарь министерства нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен.

«В правительстве мы скептически относимся к потолку цен на газ. В первую очередь потому, что фундаментальная проблема в Европе сейчас — нехватка энергоресурсов, и потолок цен не решает эту проблему. Даже наоборот, он может усилить энергетический кризис, приведет к слишком высокому спросу на рынке и необходимости в новых ограничительных мерах. Также он может отвести потоки газа из Европы на другие рынки, а это тоже усилит кризис в Европе этой зимой», — считает Эриксен.

Он положительно оценил некоторые меры, предложенные Еврокомиссией вместо потолка цен на российский газ — например, изъятие сверхприбыли энергетических компаний в пользу потребителей.

Норвегия — второй после России экспортер газа в ЕС. Страна поставляет Евросоюзу около 40% топлива. В июне Bloomberg писал, что Брюссель достиг соглашения с Осло об увеличении поставок природного газа.

Энергетический кризис в Европе сложился на фоне санкций, введенных западными странами против России из-за спецоперации на Украине. В европейских странах фиксируется рекордный за последние 40 лет рост цен, в первую очередь на коммунальные услуги.

ЕС опасается полного прекращения поставок газа из России: «Газпром» в сентябре в очередной раз остановил прокачку по «Северному потоку» из-за утечки газа на турбине. В то же время в качестве санкционной меры страны блока рассматривают потолок цен на российский газ.

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Financial Times писала, что по меньшей мере десять европейских государств настаивают на потолке цен для всех поставщиков, а не только из России.

Пока государства ЕС не смогли достичь консенсуса по этому вопросу, и Еврокомиссия 14 сентября предложила альтернативные меры борьбы с кризисом: изъятие сверхприбыли нефтяных, газовых и угольных компаний; ограничение максимальной прибыли для компаний, производящих энергию из возобновляемых источников и бурого угля, и предприятий атомной энергетики; а также ограничение потребления.