В Норвегии предупредили об усугублении кризиса в ЕС при лимите цен на газ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62 (-0,22) Инвестиции, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67 (-0,11) Инвестиции, 15:53
ЦИК отказался от закупки электронных урн нового поколения Политика, 20:49
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 20:43
МИД осудил решение Лондона не приглашать россиян на похороны Елизаветы II Политика, 20:41
Пашаев вновь лишился статуса адвоката через пять дней после его получения Политика, 20:34
Лучший бомбардир ЧМ-2014 стал игроком самого титулованного клуба Греции Спорт, 20:30
В Норвегии предупредили об усугублении кризиса в ЕС при лимите цен на газ Политика, 20:29
Красота не требует жертв: возможно ли этичное тестирование косметики Зеленая экономика, 20:25
CNN узнал о неготовности США дать Украине ракеты с дальностью до 300 км Политика, 20:23
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 20:20
Камчатский губернатор под полиграфом ответил, хочет ли работать в Кремле Политика, 20:13
Как «просели» зарплаты ИТ-специалистов и что их ждет Pro, 20:01
Совет МАГАТЭ в резолюции призвал Россию «прекратить действия против ЗАЭС» Политика, 20:01
США ужесточили «порог роскоши» для запрета экспорта в Россию Политика, 19:59
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 19:57
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

В Норвегии предупредили об усугублении кризиса в ЕС при лимите цен на газ

Норвежское министерство предупредило об усугублении кризиса в ЕС из-за потолка цен на газ
Замминистра энергетики королевства Андреас Эриксен пояснил, что потолок цен не решит фундаментальную проблему — нехватку ресурсов. Вместо этого увеличится спрос, и власти стран ЕС должны будут еще жестче ограничивать потребление
«Газпром» GAZP ₽243,9 +0,24% Купить
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Введение лимита цен на газ может усугубить энергетический кризис в Европе, заявил в интервью CNN статс-секретарь министерства нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен.

«В правительстве мы скептически относимся к потолку цен на газ. В первую очередь потому, что фундаментальная проблема в Европе сейчас — нехватка энергоресурсов, и потолок цен не решает эту проблему. Даже наоборот, он может усилить энергетический кризис, приведет к слишком высокому спросу на рынке и необходимости в новых ограничительных мерах. Также он может отвести потоки газа из Европы на другие рынки, а это тоже усилит кризис в Европе этой зимой», — считает Эриксен.

Он положительно оценил некоторые меры, предложенные Еврокомиссией вместо потолка цен на российский газ — например, изъятие сверхприбыли энергетических компаний в пользу потребителей.

Норвегия — второй после России экспортер газа в ЕС. Страна поставляет Евросоюзу около 40% топлива. В июне Bloomberg писал, что Брюссель достиг соглашения с Осло об увеличении поставок природного газа.

Энергетический кризис в Европе сложился на фоне санкций, введенных западными странами против России из-за спецоперации на Украине. В европейских странах фиксируется рекордный за последние 40 лет рост цен, в первую очередь на коммунальные услуги.

Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России
Политика
Фото:Konrad Wothe / imagebroker.com / Global Look Press

ЕС опасается полного прекращения поставок газа из России: «Газпром» в сентябре в очередной раз остановил прокачку по «Северному потоку» из-за утечки газа на турбине. В то же время в качестве санкционной меры страны блока рассматривают потолок цен на российский газ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro x The Economist
Бразильская JBS обошла Nestlé и PepsiCo. Почему инвесторы ее остерегаются
Статьи
Pro
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции

Financial Times писала, что по меньшей мере десять европейских государств настаивают на потолке цен для всех поставщиков, а не только из России.

Пока государства ЕС не смогли достичь консенсуса по этому вопросу, и Еврокомиссия 14 сентября предложила альтернативные меры борьбы с кризисом: изъятие сверхприбыли нефтяных, газовых и угольных компаний; ограничение максимальной прибыли для компаний, производящих энергию из возобновляемых источников и бурого угля, и предприятий атомной энергетики; а также ограничение потребления.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Норвегия ЕС потолок цен на газ
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Италии анонсировали план ЕК по потолку цен на газ в сентябре
Политика
Шульгинов назвал идею потолка цен на российский газ «картельным сговором»
Политика
Чехия предложит ЕС не вводить потолок цен на российский газ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter