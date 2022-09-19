Глава РАН снял кандидатуру с выборов из-за «беспрецедентного давления»

Действующий президент РАН заявил, что выборы главы академии проходят в беспрецедентных условиях, многие ее члены «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению»

Александр Сергеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов нового главы РАН. Он назвал это решение вынужденным.

Сергеев заявил, что предвыборная кампания проходит в беспрецедентных условиях, многие члены РАН «подвергаются психологическому и внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции». «Такого еще никогда не было, по крайней мере в новейшей истории РАН. В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов РАН <...>, однако события последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента. Это вынужденное решение», — сказал он.

Сергеев добавил, что не призывает поддерживающих его коллег голосовать за других претендентов, а просит их принять решение «в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями».

Действующий президент РАН был одним из трех кандидатов, утвержденных правительством на пост руководителя академии: двое других претендентов — генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академик Геннадий Красников и директор ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, академик Дмитрий Маркович.

В начале июля глава РАН в интервью РБК в ответ на замечание, что его критикуют за то, что он «несколько конъюнктурный президент», «очень осторожничает» и выступает за взаимодействие с властью, подтвердил, что придерживается консенсуса с властью, без чего, по его мнению, не удастся развить науку в стране. «Потому что наука в основном поддерживается из государственного бюджета. Когда мы не достигаем согласия в понимании того, как эта наука организована, дальнейшие движения протестного характера или оскорбления ни к чему хорошему не приводят. Я на этой позиции остался и буду ее предлагать дальше, она приводит к нормальному результату», — говорил он.

Накануне о планах Сергеева отказаться от участия в выборах сообщили ТАСС и «МК» со ссылкой на источники.

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