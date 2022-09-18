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Сергеев решил снять свою кандидатуру с выборов нового главы РАН

Президент РАН Александр Сергеев решил снять свою кандидатуру с выборов главы академии
По данным ТАСС и «МК», такое решение действующий президент академии наук принял в последний момент. 19 сентября академик должен объявить об этом на общем собрании. Теперь основные кандидаты — академики Красников и Маркович
Александр Сергеев
Александр Сергеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов нового главы РАН, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в окружении академика. Об этом же со ссылкой на источник в академии пишет «МК».

«Александр Михайлович планирует завтра [19 сентября] в ходе общего собрания, посвященного выборам нового главы РАН, заявить о снятии своей кандидатуры с голосования. Вполне вероятно, это произойдет в первой половине дня после отчета о деятельности президиума РАН в 2017–2022 годах», — сказал один из собеседников агентства. По словам другого источника, Сергеев принимал это решение «буквально в течение последних двух дней».

Как пишет «МК» со ссылкой на «неофициальные источники», академик в воскресенье, 18 сентября, около полудня «неожиданно принял решение» отказаться от участия в выборах. По данным издания, академик-секретарь отделения физических наук РАН Иван Щербаков уведомил 40 коллег по электронной почте о том, что в понедельник Сергеев объявит о своем решении на открытии общего собрания РАН.

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Двое других претендентов на пост главы РАН — генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академик Геннадий Красников и директор ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, академик Дмитрий Маркович — подтвердили газете свое участие в выборах.

В пресс-службе РАН отказались от комментариев.

Выборы президента РАН должны состояться на общем собрании членов академии 20 сентября. Правительство утвердило кандидатами Сергеева, Марковича и Красникова в начале сентября. Кандидатуру академика Роберта Нигматулина там не согласовали.

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Согласно действующему уставу РАН, в президиум входят президент, вице-президенты, а также не более 80 академиков, избранных общим собранием.

Глава РАН избирается из числа действительных членов академии общим собранием.

В июле 2017 года Госдума приняла поправки в правила выборов руководства академии. Для избрания главы РАН и других членов президиума с тех пор требуется большинство голосов (раньше было достаточно 2/3 голосов). Глава академии утверждается президентом России, а кандидаты на этот пост (как минимум два) должны быть согласованы с правительством.

Членов президиума РАН избирают на пять лет.

В прошлый раз очередные выборы президиума должны были пройти в марте 2017 года, но тогда в последний момент все кандидаты на пост главы академии — возглавлявший тогда РАН академик Владимир Фортов, академики Владислав Панченко и Александр Макаров — сняли свои кандидатуры, объяснив это необходимостью разработки нового регламента. Из-за этого выборы были перенесены на осень, а полномочия старого состава, кроме Фортова, продлены. Исполняющим обязанности главы РАН стал академик Валерий Козлов.

В итоге выборы руководства РАН состоялись 25–28 сентября того же года. На должность президента претендовали семь ученых (две кандидатуры — академика Алексея Хохлова и академика Валерия Черешнева — впоследствии правительство не согласовало).

Большинство голосов получил Сергеев — 681. Остальные голоса распределились следующим образом: Евгений Каблов — 152, Красников — 269, Нигматулин — 276, Владислав Панченко — 204 (недействительных бюллетеней — 14). Поскольку никто не набрал больше половины общего количества голосов, назначили второй тур. В итоге президентом РАН был избран Сергеев (1045 голосов против 412 у Нигматулина). Затем президент Владимир Путин утвердил его в должности.

В начале июля глава РАН в интервью РБК в ответ на замечание, что его критикуют за то, что он «несколько конъюнктурный президент», «очень осторожничает» и выступает за взаимодействие с властью, подтвердил, что придерживается консенсуса с властью, без чего, по его мнению, не удастся развить науку в стране. «Потому что наука в основном поддерживается из государственного бюджета. Когда мы не достигаем согласия в понимании того, как эта наука организована, дальнейшие движения протестного характера или оскорбления ни к чему хорошему не приводят. Я на этой позиции остался и буду ее предлагать дальше, она приводит к нормальному результату», — ответил он критикам.

Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность для ученых высказываться в качестве член-корреспондентов РАН или академиков по вопросам, касающимся политики, в том числе российской военной операции, Сергеев призвал не «бравировать тем, что ты член РАН», и «не подставлять» академию. «Высказывать гражданскую позицию нормально, более того, к сожалению, сейчас очень многие не высказываются, а наоборот, отмалчиваются. Но не надо подставлять РАН — это не общественная организация, академия — это государственная организация, государственная функция», — отметил он.

По его мнению, ученые должны иметь возможность высказывать свое мнение, но все зависит от того, в какой форме они это делают. «Если эта форма содержит оскорбительные для власти слова, я считаю, что этого категорически делать нельзя. Не только в отношении властей, но и в отношении других общественных институтов и людей», — пояснил академик.

На замечание, что он сам состоит в клубе «1 июля» и ранее подписывал обращения, чтобы обратить внимание на те или иные проблемы, президент РАН ответил: «Я действительно вступил в клуб «1 июля» в 2013 году, когда обсуждался новый закон о реформе РАН. Клуб «1 июля» был клубом, который выражал интересы научной общественности в вопросе, связанном с таким внезапным принятием нового закона о РАН. В клуб «1 июля» можно вступить, но из него никогда выйти нельзя».

Клуб «1 июля» — неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН, выступивших против реформы академии наук, предложенной летом 2013 года занимавшим тогда пост министра образования и науки Дмитрием Ливановым. РАН хотели упразднить, академические институты — частично передать во вновь создаваемое правительственное «агентство научных институтов Российской академии наук», частично — в другие ведомства, а частично ликвидировать. Это, по мнению ученых, было бы разрушительным для российской науки. В итоге научному сообществу удалось отстоять РАН.

В начале сентября на фоне случаев уголовного преследования ученых академик предложил сформировать постоянно действующий аналитический орган для взаимодействия с правоохранительными структурами. «Мы же интеллигенция, наверное, с нами можно было бы не так жестко, не обязательно чтобы с автоматчиками», — говорил Сергеев.

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Елена Чернышова
РАН Выборы Александр Сергеев
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