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Президент РАН предложил создать структуру для защиты задержанных ученых

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что академики — интеллигенция. «С нами можно было бы не так жестко, не обязательно чтоб с автоматчиками», — добавил он
Александр Сергеев
Александр Сергеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент РАН академик Александр Сергеев предложил сформировать постоянно действующий аналитический орган для взаимодействия с правоохранительными структурами в случае возбуждения уголовных дел против ученых. С таким предложением он выступил на заседании президиума Сибирского отделения РАН.

«Вы все понимаете, что и геополитическая ситуация очень сложная, и военная тоже. Наверное, мы должны <...> говорить о некотором постоянном аналитическом органе, который бы действовал у нас, чтобы он признавался и нашими силовыми структурами, с которыми мы должны в этих ситуациях взаимодействовать», — сказал Сергеев.

Академик предложил сибирским ученым вместе сформулировать такие инициативы, чтобы «не раз от разу возмущаться, а чтобы был нормальный канал и были примеры, как мы работаем и как мы защищаем наших ученых». Сергеев выразил готовность поддержать предложения «везде», в том числе в Москве.

«И даже, может быть, действительно вместе с вами поставить вопрос, чтобы на высшем законодательном уровне были внесены какие-то изменения, которые бы привели к тому, что неудача или какой-то небольшой просчет ученого не приводил бы к тому, чтобы в целом наша страна получила бы большой вред», — считает президент РАН.

«Мы же интеллигенция, наверное, с нами можно было бы не так жестко, не обязательно чтоб с автоматчиками», — сказал Сергеев.

Он отметил, что Новосибирск не единственное место, где против ученых возбуждаются дела. Однако во многих случаях при взаимодействии РАН с правоохранительными органами выясняется, что «есть реальная серьезная подоплека того, что это произошло», отметил ученый. В ряде случаев, по его словам, удается, «правильным образом построив взаимодействие с соответствующими структурами», снять обвинение. В пример Сергеев привел случай «с одним из ведущих московских институтов», когда были предъявлены обвинения из-за «деятельности, связанной с нарушением экспортных процедур». Тогда, пояснил он, это обсуждалось на закрытом заседании президиума РАН и было решено организовать комиссию. В нее вошли «настоящие профессионалы, независимые эксперты, которые могли бы дать такое независимое мнение». «Это было сделано, и на основании этих предложений и заключения экспертной комиссии это дело действительно было закрыто», — рассказал академик.

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В начале июля в Новосибирске по подозрению в госизмене (ст. 275 УК) был арестован доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Ученого, у которого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы, заподозрили в передаче Китаю данных, содержащих гостайну. Через три дня после задержания Колкер умер в СИЗО. Сын физика Максим Колкер говорил, что ученого обвинили в том, что он передал данные с гостайной Китаю, когда выступал перед студентами с лекцией в этой стране. При этом рядом с ученым всегда находился сотрудник ФСБ, добавил Колкер-младший.

В том же месяце заключили под стражу главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. По версии следствия, Маслов, занимавшийся высокоскоростной аэрогазодинамикой, передавал сведения о гиперзвуковых разработках, которые представляют собой гостайну. Он находится в столичном СИЗО «Лефортово». Расследованием его дела занимается ФСБ.

В начале августа в то же СИЗО был помещен директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк, его заподозрили в госизмене. Ученый занимался разработками в области гиперзвука.

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Елена Чернышова
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