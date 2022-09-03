Правительство согласовало трех кандидатов на выборы президента РАН

В списке присутствует, в том числе действующий глава РАН Александр Сергеев. Президиум академии предлагал четырех кандидатов, правительство не согласовало научрука Института океанологии Роберта Нигматулина

Глава РАН Александр Сергеев (Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»)

Правительство утвердило в качестве кандидатов на выборах президента Российской академии наук (РАН) трех человек, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Выборы президента РАН состоятся 20 сентября 2022 года.

Среди утвержденных кандидатов:

Академик РАН, физик и действующий глава академии Александр Сергеев

Академик РАН, генеральный директор Научно-исследовательского института молекулярной электроники Геннадий Красников

Академик РАН, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Дмитрий Маркович

В июле президиум РАН утвердил список кандидатов на выборах главы РАН для согласования правительством. Помимо вышеуказанных лиц, в списке значился академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин.



Действующий президент РАН Александр Сергеев занимает пост с 2017 года. В интервью РБК он ранее заявил, что придерживается позиции о консенсусе с властью, без этого не будет развития науки, поскольку она поддерживается в основном из государственного бюджета.

На фоне возбуждения нескольких уголовных дел о госизмене в отношении ученых Сергеев предложил создать постоянно действующий аналитический орган для взаимодействия с правоохранительными структурами. Он призвал ученых вместе сформулировать предложения на эту тему, чтобы «не раз от разу возмущаться, а чтобы был нормальный канал и были примеры, как мы работаем и как мы защищаем наших ученых». Сергеев выразил готовность поддержать предложения «везде», в том числе в Москве.

В начале июля в Новосибирске по делу госизмене арестовали доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Его заподозрили в передаче секретных данных Китаю. На момент задержания у Колкера была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной. Через три дня после этого он умер в СИЗО.

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В том же месяце заключили под стражу главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Его заподозрили в передаче сведений о гиперзвуковых разработках. Маслов находится в московском СИЗО «Лефортово», расследованием дела занимается ФСБ.

В августе по делу о госизмене арестовали директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Александра Шиплюка. Он занимался разработками в области гиперзвука.