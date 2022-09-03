Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
В Британии заявили о риске применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет Политика, 01:11
Правительство согласовало трех кандидатов на выборы президента РАН Общество, 00:31
МАГАТЭ установила постоянное присутствие на Запорожской АЭС Политика, 00:30
В ВГА Запорожья заявили о минимум четырех «прилетах» по АЭС за два часа Политика, 00:29
Какие формы может принимать рассеянный склероз Партнерский проект, 00:22
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Pro, 00:00
Футбольные мифы о Горбачеве. Как президент СССР прославил английский клуб Спорт, 00:00
Бывший футболист «Рубина» стал игроком месяца в чемпионате Италии Спорт, 02 сен, 23:55
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Посол Евросоюза в России покинул свой пост Политика, 02 сен, 23:53
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 02 сен, 23:44
В партии Шольца выступили за мирную инициативу по Украине Политика, 02 сен, 23:42
Бежавший экс-президент Шри-Ланки вернулся в страну Политика, 02 сен, 23:29
Кокорин остался доволен дебютом в кипрском «Арисе» Спорт, 02 сен, 23:22
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 02 сен, 23:15
Общество ,  

Правительство согласовало трех кандидатов на выборы президента РАН

В списке присутствует, в том числе действующий глава РАН Александр Сергеев. Президиум академии предлагал четырех кандидатов, правительство не согласовало научрука Института океанологии Роберта Нигматулина
Глава РАН Александр Сергеев
Глава РАН Александр Сергеев (Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»)

Правительство утвердило в качестве кандидатов на выборах президента Российской академии наук (РАН) трех человек, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Выборы президента РАН состоятся 20 сентября 2022 года.

Среди утвержденных кандидатов:

  • Академик РАН, физик и действующий глава академии Александр Сергеев
  • Академик РАН, генеральный директор Научно-исследовательского института молекулярной электроники Геннадий Красников
  • Академик РАН, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Дмитрий Маркович

В июле президиум РАН утвердил список кандидатов на выборах главы РАН для согласования правительством. Помимо вышеуказанных лиц, в списке значился академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин.

Президент РАН Сергеев — РБК: «Права ученых до неприличия нарушаются»
Общество
Александр Сергеев

Действующий президент РАН Александр Сергеев занимает пост с 2017 года. В интервью РБК он ранее заявил, что придерживается позиции о консенсусе с властью, без этого не будет развития науки, поскольку она поддерживается в основном из государственного бюджета.

На фоне возбуждения нескольких уголовных дел о госизмене в отношении ученых Сергеев предложил создать постоянно действующий аналитический орган для взаимодействия с правоохранительными структурами. Он призвал ученых вместе сформулировать предложения на эту тему, чтобы «не раз от разу возмущаться, а чтобы был нормальный канал и были примеры, как мы работаем и как мы защищаем наших ученых». Сергеев выразил готовность поддержать предложения «везде», в том числе в Москве.

В начале июля в Новосибирске по делу госизмене арестовали доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Его заподозрили в передаче секретных данных Китаю. На момент задержания у Колкера была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной. Через три дня после этого он умер в СИЗО.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
«Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы

В том же месяце заключили под стражу главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Его заподозрили в передаче сведений о гиперзвуковых разработках. Маслов находится в московском СИЗО «Лефортово», расследованием дела занимается ФСБ.

В августе по делу о госизмене арестовали директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Александра Шиплюка. Он занимался разработками в области гиперзвука.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Российская академия наук РАН выборы президента Александр Сергеев
Материалы по теме
В Москве сотрудника «Бондюэль» арестовали по делу о гостайне
Общество
Суд поддержал освобождение осужденного за госизмену экс-авиадиспетчера
Общество
Власти ЛНР обвинили в госизмене и работе на ЦРУ экс-сотрудника ОБСЕ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter