Лавров заявил о готовности включить «Сармат» и «Авангард» в СНВ-3

Москва готова рассмотреть в контексте нового договора СНВ ракетные системы «Авангард» и «Сармат», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

По его словам, остальное российское вооружение не подпадает под ограничения договора, но и этот вопрос Россия готова обсудить — однако лишь с учетом «тех обстоятельств, которые изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений».

Лавров пояснил, что к этому привел «развал Договора о противоракетной обороне», и отметил, что вести переговоры по вопросам, связанным с новыми типами вооружений, нужно «исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

По словам министра, к ним относятся в том числе американская концепция «Быстрого глобального удара», предусматривающая нанесение удара обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа, отказ Вашингтона присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планы США и Франции по выведению оружия в космос. Помимо этого, НАТО официально включило космос и киберпространство в сферу своей оперативной деятельности, напомнил Лавров.

О том, что Россия готова встроить «Сармат» и «Авангард» в существующий договор СНВ-3, если он будет продлен, Лавров заявлял в декабре 2019-го. Действие договора истекает в начале 2021 года. США допускали, что соглашение могут не продлить.