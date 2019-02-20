Путин дважды сравнил комплекс «Авангард» с первым спутником

Ракетный комплекс «Авангард» по степени значения для безопасности не уступает запуску первого искусственного спутника Земли, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, передает корреспондент РБК.

«Я же оговорился [во время послания Федеральному собранию]: это [«Авангард»], с точки зрения обеспечения безопасности, равноценная вещь абсолютно», — сказал Путин.

Президент пояснил, что после появления у США системы ПРО Россия должна была дать «адекватный или асимметричный, но серьезный ответ», которым стал «Авангард». Он также отметил, что ​комплекс является абсолютным прорывом и «потрясающим успехом науки и инженерной школы».

​Ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, президент также сказал, что «Авангард» «соразмерен по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли».