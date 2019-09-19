Песков заявил о частом несогласии с постами своей дочери

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию своей дочери Елизаветы Песковой на сайте «Эха Москвы», заявил, что Кремль «не знакомится с постом каждого блогера». Об этом передает корреспондент РБК.

При этом Песков уточнил, что не будет обсуждать какие-либо тексты своей дочери. «Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю для себя возможным это комментировать», — сказал он.

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