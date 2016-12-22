Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко не должен участвовать в выборах и должен уйти в отставку, передает «Интерфакс».

«Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — заявил он журналистам.

Помимо этого Зюганов подчеркнул, что надо распустить избирательные комиссии, которые «нарушили все нормы» в ходе прошедших губернаторских выборов. По словам коммуниста, фальсификации — это «воровство полномочий, это уголовное преступление», и те люди, которые причастны к организации фальсификаций, должны отбывать уголовное наказание.

Он требует провести расследование случаев фальсификаций в ходе второго тура выборов губернатора Приморья и завести уголовные дела против тех, кто провоцировал нарушения.

«Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела — речь идет не о кровожадности, мы считаем, что в принципе недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссий организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты, причем эти результаты видны всей стране», — добавил Зюганов.

Ранее в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова после работы специальной комиссии предложила признать результаты выборов в Приморье недействительными из-за многочисленных нарушений. Позицию ЦИК поддерживают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на это Андрей Тарасенко пока останется на своем посту.