Крупнейший оружейный концерн ФРГ подешевел из-за сокращения помощи ВСУ
Стоимость акций немецкого оружейного концерна Rheinmetall упали сначала на 5%, а этим утром еще на 4,5% до €536 после публикаций о планах Германии сократить поставки военной помощи Украине. Об этом пишет Wall Street Journal.
Сокращение произойдет в 2025 году, Киев получит только половину запланированной помощи — €4 млрд вместо €8 млрд, выяснил Rеuters. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) получила конфиденциальное письмо, в котором немецкий Минфин объяснял: средств на военную поддержку нет из-за мер жесткой экономии. Как писала газета, после €8 млрд в этом году и €4 млрд в следующем, Украине в 2026-м на военные цели направят €3 млрд, а затем только по полмиллиарда в год. «Конец празднества. Горшок опустел», — сказал источник FAZ.
Rheinmetall — крупнейший оборонный концерн Германии, компания получила значительный объем контрактов для помощи Украине. На ее заводах производят танки Leopard и Panther, мобильные системы ПВО Oerkilon Skyranger, Searanger, снаряды различных калибров (от 20–35 мм до 120–155 мм) и др. Только с начала этого года стоимость акций выросла на 89%.
Еще в начале августа руководство компании отчитывалось о рекордных продажах своей продукции. «Мы никогда не видели такого роста», — отметил тогда глава концерна Армин Паппергер.
Концерн ожидал увеличение ежегодных продаж на €2 млрд за счет крупных закупок со стороны европейских стран. На конец июня портфель заказов концерна составил €48,6 млрд, к концу года, как предполагалось, он достигнет €70 млрд. Операционная прибыль во втором квартале выросла более чем вдвое, до €270 млн.
Власти России требуют прекратить военное сотрудничество западных стран с Украиной и предупреждают, что хода военных действий это изменить не сможет. Москва называла совместное производство Киева и Rheinmetall законной целью для военных.
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