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Военная операция на Украине ,  
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Моди посетит Украину через месяц после визита в Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Кроме Украины, Моди посетит Польшу, индийские СМИ пишут, что визит пройдет позже на этой неделе. В начале июля индийский премьер был в России и встречался с Путиным. Поездку осудил Зеленский, Нью-Дели вызвал украинского посла
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые с начала военных действий в феврале 2022 года, сообщает AFP со ссылкой на индийский МИД.

В ведомстве не уточнили, когда именно состоится поездка, но пообещали предоставить детали позже 19 августа. Вместе с Украиной Моди посетит и Польшу, Economic Times писала, что визит пройдет 21–23 августа.

Больше месяца назад, 8–9 июля, Моди приезжал в Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Комментируя вооруженный конфликт Москвы и Киева, индийский премьер заявил, что «война не решение», а «бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир». Путин в ответ поблагодарил его, на этом открытая часть встречи закончилась.

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Нарендра Моди и Владимир Путин

Встречу Путина и Моди осудил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку она состоялась в день удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве. В этот день в украинских городах раздались взрывы, в столице работала ПВО, городские власти сообщали о падении обломков в нескольких районах и гибели 33 человек. Минобороны России, отчитываясь об ударе по объектам военной промышленности Украины и авиабазам, назвало ложными данные Киева о преднамеренной атаке на гражданские объекты. В заявлении ведомства говорилось, что фото и видео из украинской столицы «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже заявил, что «речь идет о падении антиракеты». Со слов постпреда России при ООН Василия Небензи, она была выпущена из установки NASAMS, которую поставили из Норвегии.

После того как Зеленский раскритиковал поездку Моди, украинского посла Александра Полищука вызвали в индийский МИД.

Как пишет AFP, Моди поддерживает «тонкий баланс» между сохранением теплых связей Нью-Дели с Москвой и установлением более тесных партнерских отношений в сфере безопасности с западными странами. Индийское правительство напрямую не осудило начало военных действий на Украине, но не раз призывало обе стороны к диалогу. После введения западных санкций против Москвы Россия нарастила поставки сырой нефти по сниженным ценам в Индию, Reuters писал, что страны обсуждают заключение долгосрочного соглашения об импорте. Такую возможность допускал вице-премьер Александр Новак.

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Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

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17 сентября 1950 года
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