МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди в России

Зеленский назвал встречу Моди с Путиным в день взрывов в украинских городах «огромным разочарованием» и заявил, что она вредит «мирным усилиям». Посла Украины вызвали в МИД Индии

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

МИД Индии вызвал украинского посла Александра Полищука из-за критики в адрес премьера Нарендры Моди, которую выразил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Economic Times.

Нью-Дели недоволен позицией Украины по поводу слов Зеленского о Моди, когда тот приезжал в Россию 8–9 июля, пишет издание. Зеленский назвал визит индийского премьера и его встречу с российским президентом Владимиром Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

На этом фоне Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

В первый день поездки Моди в украинских городах прозвучали взрывы. В Киеве работала ПВО, местные власти сообщали о падении обломков в нескольких районах города; по данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в столице погибли 33 человека, в том числе дети. Зеленский рассказывал о разрушениях в детской больнице «Охматдет», где тоже есть погибшие и раненые.

Минобороны России утром 8 июля сообщило об ударе по объектам военной промышленности Украины и авиабазам вооруженных сил страны, а также назвало ложными данные Украины о преднамеренном ударе по гражданским объектам в Киеве. В сообщении ведомства говорилось, что снятые в городе фото и видео «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже заявил, что «речь идет о падении антиракеты». Со слов постпреда России при ООН Василия Небензи, она была выпущена из установки NASAMS, которую поставили из Норвегии.

Моди на переговорах с Путиным заявил о необходимости переговоров России и Украины, подчеркнув, что «война не решение», а «бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир». Путин в ответ поблагодарил его, на этом открытая часть встречи закончилась.

Путин в конце июня озвучил предложения по мирному урегулированию, которые среди прочего включают вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Власти Украины сочли их ультиматумом; в офисе президента страны в этих предложениях увидели «желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах». Киев выдвигает свои условия, которые не устраивают Москву.