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Война санкций ,  
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Reuters узнал о переговорах России и Индии о долгосрочной сделке по нефти

Сюжет
Война санкций
Собеседник агентства рассказал, что переговоры о заключении долгосрочного соглашения об импорте нефти уже идут, но стороны еще не согласовали условия — в частности, в какой валюте будут оплачиваться поставки
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Фото: Punit Paranjpe / Reuters
Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с Россией о заключении долгосрочного соглашения об импорте нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника, стороны еще не согласовали условия сделки — в частности, валюту, в которой будет проводиться оплата. Индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут позднее присоединиться к переговорам, рассказал источник.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне
Бизнес
Фото:Олег Никишин / Getty Images

В мае Reuters со ссылкой на четыре источника сообщал, что Reliance Industries подписала годовой контракт с «Роснефтью» о покупке в рублях как минимум 3 млн барр. нефти в месяц, в основном сорта Urals. Переход на оплату в рублях с иностранными партнерами является ответом России на западные санкции, отмечалось в материале. «Роснефть» на запрос агентства ответила, что «Индия является стратегическим партнером нефтяной компании», но добавила, что не комментирует конфиденциальные соглашения с партнерами.

На этой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность заключить долгосрочное соглашение о поставках нефти. 8–9 июля Россию посетил премьер Индии Нарендра Моди.

По данным аналитической компании Kpler, Индия в июне импортировала рекордный объем российской нефти марки Urals — 1,6 млн барр. в сутки. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Reliance впервые с апреля 2023 года стала крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 545 тыс. барр./сутки. Таким образом, компания в прошлом месяце обогнала государственную Indian Oil Corporation, которая обычно была главным импортером сырья из России. Большая часть этого объема пришлась на Urals.

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Персоны
Елена Чернышова
При участии
Татьяна Киселева
Индия Россия российская нефть Роснефть нефть
Александр Новак фото

Александр Новак

вице-премьер России
23 августа 1971 года
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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