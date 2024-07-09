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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил о падении украинской ракеты на больницу в Киеве

Песков: на больницу в Киеве упала украинская ракета
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российское Министерство обороны исключает удары по гражданским целям на Украине, заявлениями военного ведомства следует руководствоваться при возникновении вопросов о пораженных объектах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

«Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имеют место удары по каким-то гражданским целям», — заявил Песков на просьбу прокомментировать разрушения детской больницы в Киеве.

Представитель Кремля напомнил, что в соответствующем заявлении Минобороны «указано, что речь идет о падении антиракеты». «И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям, удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», — подчеркнул он.

Минобороны назвало ложными заявления Украины о целях удара по Киеву
Политика
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Днем в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе систем ПВО. В горадминистрации заявили, что «падение обломков» зафиксировано в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Руководитель военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 19 человек, а также о 53 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский писал, что есть разрушения в детской больнице «Охмадит» в Шевченковском районе города.

«Охматдет» — сокращение от «охрана материнства и детства» — крупнейшая детская больница Украины, одна из старейших. Ежегодно принимает до 20 тыс. детей.

Во время взрыва в больнице пострадали 32 человека, среди них — 8 детей, два человека погибли, сообщало ГСЧС. Взрывом было выведено из строя на 80% новое здание «Охмадит», полностью — здание отделение токсикологии, повреждены — еще четыре. Были разрушены все коммуникации, отключился свет и вода.

Всех пациентов из «Охмадита» перевели в другие лечебные учреждения. Спасатели работали на месте разрушения всю ночь, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. К работам привлекли 400 спасателей.

После взрывов в Киеве был объявлен траур. 9 июля Совет безопасности ООН проведет срочное заседание по Украине.

Теги
Дмитрий Песков Минобороны Украина
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