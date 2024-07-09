Новак заявил о планах долгосрочного соглашения с Индией о поставках нефти
Россия и Индия могут заключить долгосрочное соглашение на поставку нефти, обе страны рассматривают такую возможность, сообщил ТАСС вице-премьер России Александр Новак.
Россия и Индия заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, у сторон есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу, рассказал Новак. «По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, такие формы соглашения, безусловно, рассматриваются», — подчеркнул он.
9 июля в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, во время которой индийский премьер принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани осенью 2024 года.
Особенность международных отношений России и Индии заключается в тесном сотрудничестве по разным направлениям, рассказала ранее эксперт Людмила Теселкина (группа компаний JUST). По ее словам, оба государства рассматривают друг друга как исторических партнеров и стремятся к диверсификации внешней политики. Среди наиболее перспективных отраслей индийской экономики для российских компаний эксперт назвала химическую и нефтехимическую промышленность.