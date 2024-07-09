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Политика ,  
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Новак заявил о планах долгосрочного соглашения с Индией о поставках нефти

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия и Индия могут заключить долгосрочное соглашение на поставку нефти, обе страны рассматривают такую возможность, сообщил ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

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Россия и Индия заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, у сторон есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу, рассказал Новак. «По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, такие формы соглашения, безусловно, рассматриваются», — подчеркнул он.

9 июля в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, во время которой индийский премьер принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани осенью 2024 года.

Особенность международных отношений России и Индии заключается в тесном сотрудничестве по разным направлениям, рассказала ранее эксперт Людмила Теселкина (группа компаний JUST). По ее словам, оба государства рассматривают друг друга как исторических партнеров и стремятся к диверсификации внешней политики. Среди наиболее перспективных отраслей индийской экономики для российских компаний эксперт назвала химическую и нефтехимическую промышленность.

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