Минобороны опровергло заявления Украины о целях ударов по Киеву

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, заявили в Минобороны.

Этот удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, добавили в ведомстве.

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении. Там указали, что фотографии и видео, снятые в Киеве, «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Днем в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе систем ПВО. В администрации Киева заявили, что «падение обломков» зафиксировано в семи районах — Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

По данным руководителя военной администрации Сергея Попко, погибли семь человек. В Шевченковском районе есть разрушения в детской больнице «Охмадит», писал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.