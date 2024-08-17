Главу «Охматдета» отстранили после его обвинений в адрес фонда больницы

Накануне глава «Охматдета» обвинил благотворительный фонд больницы в отказе перечислять деньги на ее восстановление (8 июля в здание попала ракета). Министр Ляшко временно отстранил его и приказал начать расследование по делу

Владимир Жовнир (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Гендиректора крупнейшей на Украине детской больницы «Охматдет», в которую 8 июля попала ракета, Владимира Жовнира отстранили от выполнения обязанностей до завершения расследования по его обвинениям в адрес благотворительного фонда больницы, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Накануне Жовнир обвинил благотворительный фонд «Охматдета» в мошенничестве и в отказе переводить на счет больницы собранные на восстановление клиники более 378 млн гривен (около 817 млн руб.). Он также добавил, что больница рассматривает вероятность разрыва правовых отношений с фондом из-за недобросовестных, и, вероятно, мошеннических действий.

Как рассказал Ляшко, Жовнир сам выбрал подрядчика для восстановления, а совет, который должен был выбрать компанию, не дал никаких рекомендации. По его словам, о дальнейших решениях, в том числе и кадровых, ведомство сообщит дополнительно.

«Моя позиция — исполняющим обязанности должен быть человек из числа заведующих отделений, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации. Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть отстроена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством», — подчеркнул министр.

8 июля в Киеве раздались взрывы, в том числе в районе детской больницы «Охматдет». Как сообщала «Страна», одна из попавших в здание ракет полностью разрушила корпус токсикологии и повредила еще четыре. Ляшко обещал, что больница будет полностью восстановлена, однако только на закупку нового оборудования, по его словам, потребуется около 400 млн гривен.

Власти Киева объявили 9 июля днем траура в связи с гибелью людей при взрывах ракет в городе. По предварительным данным, как сообщал мэр Виталий Кличко, погибли 20 человек, почти 100 пострадали. При этом в больнице, по данным ГСЧС, погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей.

«Охматдет» (сокращение от «охрана материнства и детства») — крупнейшая детская больница Украины, одна из старейших. Ежегодно принимает до 20 тыс. детей.

Минобороны России сообщало, что утром 8 июля в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

По данным министерства, заявления представителей властей Украины о «намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности». Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что на снятых в Киеве кадрах видно, «как по заводу им. Артема одна за другой без каких-либо помех либо повреждений прилетает пять ракет ВКС России». По его словам, также видно, как в район детской больницы прилетает «одинокая ракета ПВО Украины».

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.