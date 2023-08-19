Лавров не увидел перспективы переговоров России и Запада по Украине

США не намерены прекращать конфликт, Запад, поддерживая «формулу мира» Украины и проводя встречи по урегулированию без участия России, показывают нежелание вести диалог с ней, заявил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / Reuters )

Россия не видит перспектив в переговорах с Западом из-за его позиции по Украине, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами», — сказал министр. По его словам, такая позиция — «это — путь войны», а не дипломатии.

По мнению Лаврова, прекращать конфликт не намерены США, так как они поставили задачу нанести России «стратегическое поражение». Поэтому они заняли «бессмысленную ультимативную позицию» поддержки украинской «формулы мира».

Москва, отметил дипломат, всегда была готова «к содержательному диалогу», однако нынешний подход Запада и Киева, которые проводят встречи без участия российской стороны по вопросу урегулирования, «не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией», подчеркнул он.

Лавров предупредил, что хотя союзники Украины и провозглашают, что будут поддерживать ее столько, сколько нужно, затягивание конфликта приводит к уменьшению желания «западных инвесторов» «участвовать в постконфликтном восстановлении Украины», кроме того, они меньше верят в «военные успехи» ВСУ и сохранение страны «в любых формах и границах».

Министр также назвал сумму, которую выделили страны Запада выделили на поддержку Украины за год с начала спецоперации — более $160 млрд, из них на военную помощь пошло $75 млрд.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что условие для начала переговоров с Россией — это выход Украины на свои международно признанные границы 1991 года (то есть с Крымом и юго-востоком страны). Также он подчеркивал, что урегулирование должно быть основано на киевской «формуле мира», которую он представил в ноябре прошлого года. О его поддержке заявляли как США, так и европейские страны.



В этом году в Копенгагене (Дания) и Джидде (Саудовская Аравия) прошли встречи по мирному урегулированию на Украине с участием десятков стран, причем не только западных, но без России. В Джидде представители Украины не настаивали на принятии «формулы мира», а другие страны не выступали за то, чтобы Киев от нее отказался, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Среди участников встречи возникло понимание, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН», говорили собеседники Corriere della Sera.