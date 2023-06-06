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Зеленский обсудил с папским посланником «алгоритм достижения мира»

Зеленский заявил посланнику Ватикана, что Украина рассматривает только свою «формулу мира»
Прекращение огня на Украине не приведет к установлению мира, поскольку российские военные «воспользуются паузой для наращивания способностей и последующего наступления», заявил Зеленский

Зеленский обсудил с папским посланником «алгоритм достижения мира»
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Украина рассматривает для урегулирования конфликта только свою «формулу мира», которая включает в себя вывод российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кардиналом Маттео Дзуппи, сообщил офис главы государства.

Зеленский сказал, что Киев приветствует «готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру», но, поскольку боевые действия идут на территории Украины, «алгоритм достижения мира может быть только украинским».

Помимо этого президент подчеркнул, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведут к установлению мира. По его мнению, российские военные «воспользуются паузой для наращивания способностей и последующего наступления».

Президент предложил Ватикану сделать действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных. Кардинал, в свою очередь, заверил в готовности Ватикана присоединиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.

В середине мая Зеленский после встречи с папой римским Франциском заявил, что Украине не нужны посредники в переговорах с Россией. «При всем уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — сказал он.

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Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой «закрыты достаточно прочно».

Зеленский представил свою «формулу мира» в ноябре 2022 года. Он перечислил десять условий «украинской формулы мира», среди которых радиационная и ядерная безопасность, вывод российских войск и прекращение боевых действий, фиксация окончания конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров называл выдвинутые условия нереалистичными и неадекватными ситуации. Москва не будет следовать «чужим условиям» в данном вопросе, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль подчеркивал, что Украина при переговорах должна учитывать «ситуацию де-факто и новые реалии».

Песков также говорил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции — обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул Песков.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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