Глава офиса Зеленского Подоляк: Киеву нужны системы ПВО и ПРО, а не переговоры

Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО и ПРО, а не переговоры

Украине нужно только «закрытое небо», а не разговоры о мирных переговорах, заявил глава офиса украинского лидера. В Москве заявляли, что открыты для переговоров, но не видят стремления Киева к диалогу

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не мирные переговоры. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter (новое название — X).

«Только системы ПРО/ПВО и «закрытое небо», а не разговоры об «умиротворении/переговорах», — написал он.

Власти Украины неоднократно заявляли, что готовы вести с Москвой диалог только после вывода российских войск и восстановления контроля над утраченными территориями. Россия называет эти условия неприемлемыми и требует учитывать сложившиеся реалии, в том числе включение в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после референдумов осенью 2022 года.

При этом Киев участвует в международных переговорных процессах о мирном урегулировании, продвигая предложенную президентом Владимиром Зеленским «формулу мира». Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск на границу Украины 1991 года (включает территорию ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей).

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к поиску мирного урегулирования, а от переговоров отказался именно Киев и сейчас «мяч на его стороне». В Кремле отмечали, что Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

В МИД России заявили, что для достижения мира Киев должен отказаться от стремления в ЕС, признать «новые территориальные реалии» и дать русскому языку статус государственного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, выступает против переговорного процесса. Он считает бессмысленными переговоры о мирном урегулировании на Украине, так как Россия побеждает «по всем фронтам — на поле боя и международной арене». По его убеждению, переговоры нужны только той стороне, которая находится в бедственном положении.