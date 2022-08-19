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В Белом доме призвали Зеленского приехать на G20 в случае участия Путина

Украинский лидер должен приехать на саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России, считают в Совете национальной безопасности США
Фото: Dita Alangkara / AP
Фото: Dita Alangkara / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет президент России Владимир Путин, считают в Совете национальной безопасности США Белого дома, сообщает Bloomberg. Украина, в отличие от России, не входит в G20.

В Совете нацбезопасности напомнили о словах американского лидера Джо Байдена, который считает, что Путин не должен присутствовать на встрече «Большой двадцатки». Однако если он все же приедет лично, то Зеленский должен сделать то же самое, полагают в СНБ.

Bloomberg отмечает, что Байден еще не подтвердил, поедет ли он в Индонезию на саммит.

Ранее 19 августа президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg заявил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин собираются приехать на саммит G20.

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В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью Би-би-си сообщил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали в случае присутствия на встрече «Большой двадцатки» Путина.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. В начале июля в российском МИДе сообщили, что Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что с форматом в Кремле определятся непосредственно перед ней. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что у Путина осенью запланировано несколько поездок за рубеж. Однако о каких странах идет речь, он не уточнял.

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В конце апреля Зеленский сообщил, что Видодо позвал его на саммит. Президент Украины принял приглашение, но поедет туда или нет, будет зависеть «от ситуации в сфере безопасности и состава участников саммита».

Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о возможном участии Зеленского в саммите G20, заявлял, что тот «рад вписаться в любой формат» и «сейчас без Зеленского нигде не обходится», но Москву не интересует, будет ли он там «ходить где-то сбоку».

В Кремле говорили, что предпосылок для встречи президентов России и Украины пока нет.

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Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Владимир Путин Белый дом саммит G20

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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