Президент Индонезии заявил о намерении Путина приехать на саммит G20

Как заявил Джоко Видодо, Путин и Си Цзиньпин подтвердили ему, что собираются приехать на саммит G20 на Бали. В Кремле ранее сообщили, что президент примет в мероприятии участие, но не уточнили, в каком формате

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно принять участие в саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо. Он впервые подтвердил, что оба лидера собираются присутствовать на мероприятии.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на вопрос Bloomberg о планах Си Цзиньпина, который, как указывает агентство, не выезжал за границу с начала пандемии коронавируса. В Кремле отказались от комментариев, однако источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин планирует приехать на встречу.

Накануне Видодо поговорил с Путиным по телефону. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они в том числе обсудили подготовку к саммиту на Бали. О возможных планах Путина приехать на остров там не говорилось. В конце июня президенты лично встречались в Москве.

Если поездка состоится, Путин впервые с начала российской военной операции на Украине лично встретится с лидерами западных государств - с конца февраля он общался с некоторыми из них лишь по телефону (канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном), не считая канцлера Австрии Карла Нехаммера, который в апреле приезжал в Москву.

Bloomberg указывает также, что не исключена и встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого на саммит пригласил Видодо (Индонезия председательствует в объединении). Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее подчеркивал в интервью Би-би-си, что Зеленский считает, что должен находиться на Украине во время боевых действий; при этом он не исключал, что глава государства приедет на саммит, если там будет Путин. В Кремле на это заявили, что предпосылок для встречи двух президентов нет.

Власти Индонезии сообщили, что пригласили Путина на саммит, еще в апреле, однако официально об ответе Кремля было объявлено лишь 27 июня. «Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Позже он заявил, что формат участия Путина (очно или по видеосвязи) в саммите будет определен непосредственно перед ним.

Читайте на РБК Pro Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro x The Economist Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Статьи Pro x The Economist Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Статьи Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Статьи Pro Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Статьи Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования

Материал дополняется