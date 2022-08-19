Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
ФБР опасалась огласки обыска в доме Трампа из-за риска уничтожения улик Политика, 03:35
Президент Индонезии заявил о намерении Путина приехать на саммит G20 Политика, 03:19
Британия направит Украине, Сирии и Восточной Африке гумпомощь на $43 млн Политика, 02:46
Госдеп предупредил о проблемах при признании России спонсором терроризма Политика, 02:43
Кадыров предложил объявить Зеленскому кровную месть Политика, 02:05
Reuters узнал о планах США выделить Украине еще $800 млн военной помощи Политика, 01:56
В запорожской ВГА обвинили ВСУ в обстреле Энергодара тяжелой артиллерией Политика, 01:43
Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии Политика, 01:34
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Поставки дизеля из Азии в Европу в августе достигнут рекорда за 5 месяцев Экономика, 01:22
Сестра Ким Чен Ына отвергла предложенную Южной Кореей «ядерную сделку» Политика, 01:01
Капелло назвал «неплохим вариантом» переход Дзюбы в турецкий клуб Спорт, 01:00
В Госдепе напомнили России об ответственности при работе по замене СНВ-3 Политика, 00:58
Шольц снизил НДС на продажу газа до 7% для компенсации другого налога Политика, 00:42
ОСК усилит финансовый контроль после слов Путина о «вредных контрактах» Экономика, 00:20
Политика ,  
0 

Президент Индонезии заявил о намерении Путина приехать на саммит G20

Президент Индонезии Видодо: Путин и Си Цзиньпин приедут на саммит G20 на Бали
Как заявил Джоко Видодо, Путин и Си Цзиньпин подтвердили ему, что собираются приехать на саммит G20 на Бали. В Кремле ранее сообщили, что президент примет в мероприятии участие, но не уточнили, в каком формате

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно принять участие в саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо. Он впервые подтвердил, что оба лидера собираются присутствовать на мероприятии.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на вопрос Bloomberg о планах Си Цзиньпина, который, как указывает агентство, не выезжал за границу с начала пандемии коронавируса. В Кремле отказались от комментариев, однако источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин планирует приехать на встречу.

Накануне Видодо поговорил с Путиным по телефону. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они в том числе обсудили подготовку к саммиту на Бали. О возможных планах Путина приехать на остров там не говорилось. В конце июня президенты лично встречались в Москве.

Если поездка состоится, Путин впервые с начала российской военной операции на Украине лично встретится с лидерами западных государств - с конца февраля он общался с некоторыми из них лишь по телефону (канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном), не считая канцлера Австрии Карла Нехаммера, который в апреле приезжал в Москву.

Bloomberg указывает также, что не исключена и встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого на саммит пригласил Видодо (Индонезия председательствует в объединении). Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее подчеркивал в интервью Би-би-си, что Зеленский считает, что должен находиться на Украине во время боевых действий; при этом он не исключал, что глава государства приедет на саммит, если там будет Путин. В Кремле на это заявили, что предпосылок для встречи двух президентов нет.

Власти Индонезии сообщили, что пригласили Путина на саммит, еще в апреле, однако официально об ответе Кремля было объявлено лишь 27 июня. «Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Позже он заявил, что формат участия Путина (очно или по видеосвязи) в саммите будет определен непосредственно перед ним.

Читайте на РБК Pro
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования

Материал дополняется

Теги
Индонезия Джоко Видодо Владимир Путин Си Цзиньпин саммит G20
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter