Президент Индонезии заявил о намерении Путина приехать на саммит G20
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно принять участие в саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо. Он впервые подтвердил, что оба лидера собираются присутствовать на мероприятии.
Министерство иностранных дел Китая не ответило на вопрос Bloomberg о планах Си Цзиньпина, который, как указывает агентство, не выезжал за границу с начала пандемии коронавируса. В Кремле отказались от комментариев, однако источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин планирует приехать на встречу.
Накануне Видодо поговорил с Путиным по телефону. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они в том числе обсудили подготовку к саммиту на Бали. О возможных планах Путина приехать на остров там не говорилось. В конце июня президенты лично встречались в Москве.
Если поездка состоится, Путин впервые с начала российской военной операции на Украине лично встретится с лидерами западных государств - с конца февраля он общался с некоторыми из них лишь по телефону (канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном), не считая канцлера Австрии Карла Нехаммера, который в апреле приезжал в Москву.
Bloomberg указывает также, что не исключена и встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого на саммит пригласил Видодо (Индонезия председательствует в объединении). Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее подчеркивал в интервью Би-би-си, что Зеленский считает, что должен находиться на Украине во время боевых действий; при этом он не исключал, что глава государства приедет на саммит, если там будет Путин. В Кремле на это заявили, что предпосылок для встречи двух президентов нет.
Власти Индонезии сообщили, что пригласили Путина на саммит, еще в апреле, однако официально об ответе Кремля было объявлено лишь 27 июня. «Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Позже он заявил, что формат участия Путина (очно или по видеосвязи) в саммите будет определен непосредственно перед ним.
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