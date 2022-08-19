Шольц снизил НДС на продажу газа с 19% до 7% для компенсации сбора за электричество

Шольц снизил НДС на продажу газа до 7% для компенсации другого налога

Мера призвана облегчить бремя домашних хозяйств, страдающих от роста цен на электроэнергию и нового сбора в 2,4 евроцента за киловатт-час электричества, о котором власти ФРГ объявили в конце июля

Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Канцлер Олаф Шольц объявил о снижении налога на добавленную стоимость на продажу газа с 19% до 7% с октября 2022-го по март 2024 года, передает Der Spiegel.

«Этим шагом мы снижаем нагрузку на потребителей газа в целом гораздо больше, чем нагрузку, создаваемую налогом на газ. Эта сниженная ставка НДС будет применяться до тех пор, пока взимается сбор за газ», — сказал канцлер.

Речь идет о дополнительном сборе в 2,4 евроцента за киловатт-час электричества, о котором власти Германии объявили в конце июля. Он также как и новое налоговое послабление будет действовать с октября 2022-го по март 2024 года. По данным Financial Times, такой сбор обойдется в дополнительные €484 в год для средней семьи из четырех человек.

По оценке Bloomberg, объявленное Шольцем снижение НДС может стоить бюджету Германии около €14 млрд упущенной выгоды. Это также снизит уровень инфляции в Германии примерно на 0,7 п.п. в последние три месяца этого года, сообщил агентству директор Института экономических исследований IMK Себастьян Дульен.

Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим ЕС, членом которого является Германия, ввел против России семь пакетов санкций, включая запрет на импорт российского угля и частичное эмбарго на поставки нефти.

В ответ на санкции президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Кроме этого, российский «Газпром» в середине июня объявил о снижении поставок газа через «Северный поток-1» — основной маршрут для поставок газа в Германию, — с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, объяснив это «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на компрессорной станции «Портовая». Уже к концу июля экспорт российского газа по «Северному потоку» сократился до 20% от номинальной мощности газопровода (до 35 млн куб. м в сутки).

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До начала конфликта на Украине российский газ составлял около 55% от всего импортируемого Германией. По состоянию на 20 июля доля поставок российского газа снизилась до 26%, говорится в отчете Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

После снижения прокачки газа по «Северному потоку» Шольц назвал Россию «ненадежным поставщиком». По его словам, заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, неубедительны.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее не исключал, что Россия полностью перекроет поставки газа в рамках попыток «разжечь социальные волнения и разрушить единство». Нехватка газа приведет к прекращению работы ряда отраслей экономики Германии, уточнял он. В Кремле это предположение отвергли, заявив, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».