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В Германии сочли труднодостижимой задачу заполнить хранилища газа на 95%

В Германии сочли труднодостижимой задачу заполнить хранилища газа на 95% к ноябрю
Если хранилища даже и удастся заполнить на 95%, этого объема в случае прекращения поставок из России Германии хватит лишь на два с половиной месяца, заявили в немецком регуляторе
«Газпром» GAZP ₽178,3 -1,65% Купить
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Задача заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Германии к ноябрю на 95% труднодостижима, этого показателя в лучшем случае достигнут три четверти всех ПХГ, заявил Bloomberg глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

По его словам, Германия начала «немного быстрее, чем раньше» заполнять хранилища, но «это не значит, что можно расслабиться». Учитывая вероятность дальнейших перебоев с поставками и то, что в этом году осень может оказаться более холодной, поставленная правительством цель заполнить ПХГ на 85% к октябрю может оказаться сложной, отметил он. Достижение ноябрьского целевого показателя в 95% и вовсе кажется «труднодостижимым», поскольку для заполнения некоторых хранилищ понадобится больше времени, добавил Мюллер.

«Не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут в ноябре заполнены на 95% даже при хороших условиях в рамках спроса и предложения. В лучшем случае цели достигнут три четверти из них [газохранилищ]», — сказал он.

И даже если запасы газа достигнут 95% к ноябрю, в случае полного прекращения поставок со стороны России этого объема Германии хватит только на два с половиной месяца, заявил глава немецкого регулятора. Пока ПХГ в Германии заполнены на 77%, что на две недели опережает график, уточнил Мюллер.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Германия в значительной степени зависит от российского газа. В январе глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек оценивал зависимость в 55%. Однако по состоянию 20 июля доля поставок российского газа снизилась до 26%, говорится в отчете Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

Ведомство связало такое сокращение с действиями «Газпрома». С середины июня компания неоднократно снижала прокачку по «Северному потоку-1» — одному из основных направлений поставок топлива в Европу. С 27 июля этот трубопровод работает на 20% мощности.

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«Газпром» объяснил решение снизить поставки по «Северному потоку-1» тем, что в связи с санкциями не получил турбины из ремонта. В Германии и Евросоюзе считают, что Россия использует газ в качестве политического оружия. В Кремле эти обвинения отвергают. «С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Германия газ ПХГ
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