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Выборы в Белоруссии ,  
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Лавров счел неидеальными прошедшие в Белоруссии выборы

При этом глава МИД России выразил уверенность в том, что законодательство Белоруссии позволяет «оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или ином участке или в целом»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Прошедшие 9 августа в Белоруссии выборы президента страны не были идеальными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем интервью телеканалу «Россия» глава МИДа раскритиковал действия представителей соседних с Белоруссией стран, которые указывают на «изъяны» в организации выборов в стране, однако и сам признал наличие недочетов.

«Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав», — сказал Лавров.

Ранее наблюдатели от СНГ заявляли, что выборы президента Белоруссии прошли без нарушений законодательства страны. В частности, председатель Исполнительного комитета СНГ, бывший директор Службы внешней разведки России Сергей Лебедев заявил, что выборы были «открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан», а миссия наблюдателей СНГ не нашла фактов, которые ставили бы под сомнение их легитимность.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что законодательство Белоруссии позволяет «оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или ином участке или в целом». Призывы же, звучащие из-за границы, Лавров считает лишь попыткой «навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными».

«То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, Европарламента — это все не про Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира», — сказал Лавров, призвав не использовать «непростую ситуацию» в Белоруссии в провокационных целях.

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того, как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

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14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета, который должен обеспечить передачу ей власти в стране, а 17 августа заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что не считает возможным покинуть пост президента до принятия в Белоруссии новой Конституции, работа над которой еще только идет.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МИД России, Сергей Лавров, Белоруссия
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