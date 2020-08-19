Лавров счел неидеальными прошедшие в Белоруссии выборы

При этом глава МИД России выразил уверенность в том, что законодательство Белоруссии позволяет «оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или ином участке или в целом»

Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Прошедшие 9 августа в Белоруссии выборы президента страны не были идеальными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем интервью телеканалу «Россия» глава МИДа раскритиковал действия представителей соседних с Белоруссией стран, которые указывают на «изъяны» в организации выборов в стране, однако и сам признал наличие недочетов.

«Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав», — сказал Лавров.

Ранее наблюдатели от СНГ заявляли, что выборы президента Белоруссии прошли без нарушений законодательства страны. В частности, председатель Исполнительного комитета СНГ, бывший директор Службы внешней разведки России Сергей Лебедев заявил, что выборы были «открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан», а миссия наблюдателей СНГ не нашла фактов, которые ставили бы под сомнение их легитимность.

Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что законодательство Белоруссии позволяет «оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или ином участке или в целом». Призывы же, звучащие из-за границы, Лавров считает лишь попыткой «навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными».