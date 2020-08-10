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Выборы в Белоруссии ,  
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Наблюдатели от СНГ признали выборы в Белоруссии соответствующими закону

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законодательством. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию, передает ТАСС.

«Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии», — заявил он.

Лебедев указал, что миссия наблюдателей СНГ не нашла фактов, которые ставили бы под сомнение легитимность белорусских выборов. Он добавил, что они были «открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан».

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Президентские выборы в стране прошли 9 августа. По данным экзитполов, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов. Однако опрос на зарубежных избирательных участках показал, что больше всего голосов получила его главная соперница Светлана Тихановская — 79,69%.

После закрытия участков в Минске, Бресте, Пинске и Бобруйске начались массовые протесты. Для разгона протестующих силовики использовали водометы и светошумовые гранаты. Вытеснить людей из центра столицы удалось только к 3:00 мск. СК Белоруссии завел дело о массовых беспорядках и применении насилия против представителя власти.

Согласно предварительным результатам выборов, которые огласили утром 10 августа, Лукашенко заручился поддержкой 80,23% избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 9,9%. Явка составила 84,23%.
 

Теги: выборы, Белоруссия, СНГ, исполком
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