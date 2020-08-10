Наблюдатели от СНГ признали выборы в Белоруссии соответствующими закону

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Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законодательством. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию, передает ТАСС.

«Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии», — заявил он.

Лебедев указал, что миссия наблюдателей СНГ не нашла фактов, которые ставили бы под сомнение легитимность белорусских выборов. Он добавил, что они были «открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан».

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. По данным экзитполов, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов. Однако опрос на зарубежных избирательных участках показал , что больше всего голосов получила его главная соперница Светлана Тихановская — 79,69%.

После закрытия участков в Минске, Бресте, Пинске и Бобруйске начались массовые протесты. Для разгона протестующих силовики использовали водометы и светошумовые гранаты. Вытеснить людей из центра столицы удалось только к 3:00 мск. СК Белоруссии завел дело о массовых беспорядках и применении насилия против представителя власти.