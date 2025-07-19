NYT рассказала о максимальном продвижении российской армии с начала года

Российские войска летом взяли под контроль самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине. По мнению NYT, этому способствовали активное использование авиации и дронов, а также численное превосходство армии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Численное преимущество российской армии позволило в июне взять под контроль наибольшую площадь территорий с начала 2025 года, пишет газета The New York Times (NYT).

За последние два месяца российские войска усилили наступления на нескольких фронтах: от Сумской области Украины на севере до Запорожской области на юге. Кроме того, в июле российские военные впервые установили контроль над населенным пунктом в Днепропетровской области Украины, напоминает NYT.

Речь идет о селе Дачное, о взятии которого Минобороны России отчиталось 7 июля. Дачное находится между селами Ялта и Новоукраинка. От него до областного центра, города Днепр, порядка 120 км.

Непрекращающиеся атаки российских войск оказывают давление на малочисленную украинскую армию, отмечает NYT. Однако проблема для России может находиться «в удалении от линии фронта», речь идет о военных расходах, считает газета. Способность Украины вести боевые действия также остается под вопросом, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «посылает противоречивые сигналы» о желании продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

На этой неделе Минобороны сообщило о переходе под контроль российских военных сразу восьми населенных пунктов. 14 июля ведомство отчиталось о взятии сел Малиновка и Маяк в Запорожской области и ДНР, 15 июля — Петровки и Воскресенки в ДНР, 16 июля — Новохатского в ДНР, 17 июля — Дегтярного в Харьковской области, Попов Яра в ДНР и Каменского в Запорожской области.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, она необходима для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей. Президент Украины Владимир Зеленский называл «непростой» ситуацию в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Он также отмечал, что украинская армия держит оборону на покровском и других направлениях в Донбассе.