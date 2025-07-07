Российская армия взяла два села в Сумской и Днепропетровской областях
Российская армия взяла под контроль села Бессаловка в Сумской области и Дачное в Днепропетровской, сообщает Минобороны.
Бессаловка была взята силами группировки войск «Север», подразделения которой «продолжили продвижение в глубину обороны противника». Дачное было взято подразделениями группировки войск «Центр».
Дачное находится у границы Днепропетровской и Донецкой областей, между селами Ялта и Новоукраинка, о взятии которых Минобороны уже отчитывалось. От него до областного центра, города Днепр, порядка 120 км.
Бессаловка в Сумской области — это приграничное село, всего в 2 км через границу от него расположено российское село Заря. В 7 км к северо-западу — поселок Теткино в Курской области.
В Днепропетровскую область армия России вошла в июне. Наступление российских войск в Днепропетровской области Украины является частью работы по созданию буферной зоны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США
Последствия наводнения в Техасе. Видео
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов