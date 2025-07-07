Российская армия взяла два села в Сумской и Днепропетровской областях

Российская армия продолжает продвижение в Сумской и Днепропетровской областях. От села Дачное, о взятии которого отчиталось Минобороны, до города Днепр около 120 км

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российская армия взяла под контроль села Бессаловка в Сумской области и Дачное в Днепропетровской, сообщает Минобороны.

Бессаловка была взята силами группировки войск «Север», подразделения которой «продолжили продвижение в глубину обороны противника». Дачное было взято подразделениями группировки войск «Центр».

Дачное находится у границы Днепропетровской и Донецкой областей, между селами Ялта и Новоукраинка, о взятии которых Минобороны уже отчитывалось. От него до областного центра, города Днепр, порядка 120 км.

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Бессаловка в Сумской области — это приграничное село, всего в 2 км через границу от него расположено российское село Заря. В 7 км к северо-западу — поселок Теткино в Курской области.

В Днепропетровскую область армия России вошла в июне. Наступление российских войск в Днепропетровской области Украины является частью работы по созданию буферной зоны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.