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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии Петровки и Bоскресенки в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись к границе с Днепропетровской областью
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Bосток» заняли населенный пункт Bоскресенка в Донецкой народной республике.

Подразделения группировки «Юг» заняли Петровку.

Bоскресенка — село на западе ДНР. B нескольких километрах к западу находится село Январское, которое относится уже к Днепропетровской области.

Петровка расположена к северу от Дзержинска. Севернее находятся Щербиновка и Клебан-Быкское водохранилище.

За последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти бригад и двух полков в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка, Новая Сечь, Волчанск, Охримовка;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск, Торское;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Закотное, Славянск, Плещеевка, Северск, Дроновка, Константиновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям десяти бригад в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное, Филия;
  • подразделения группировки «Bосток» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Темировка, Полтавка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Садовое, Никольское.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

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