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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии сел Малиновка и Маяк

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись в ДНР и Запорожской области
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Подразделения группировки «Bосток» заняли населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Подразделения группировки «Центр» — населенный пункт Маяк в Донецкой народной республике.

Малиновка находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века село было известно как Туркеновка. Название Малиновка получило в начале 1960-х годов.

Маяк находится к северу от городов Покровск (Красноармейск) и Димитров (Мирноград).

На различных направлениях в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям семи украинских бригад и трех полков в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино, Садки, Охримовка, Хатнее и Волчанск;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Петровка, Купянск, Колодези, Зеленая Долина, Торское;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Закотное, Славянск, Северск, Кривая Лука, Свято-Покровское, Константиновка, Серебрянка, Дроновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 22 бригад и двух полков в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Bладимировка, Муравка, Петровского, Степановка, Димитров, Новоподгородное, Филия;
  • подразделения группировки «Bосток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка, Новополь, Толстой;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Новоандреевка, Садовое, Понятовка, Никольское.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1100 человек.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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