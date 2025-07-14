Минобороны сообщило о занятии сел Малиновка и Маяк
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Подразделения группировки «Bосток» заняли населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Подразделения группировки «Центр» — населенный пункт Маяк в Донецкой народной республике.
Малиновка находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века село было известно как Туркеновка. Название Малиновка получило в начале 1960-х годов.
Маяк находится к северу от городов Покровск (Красноармейск) и Димитров (Мирноград).
На различных направлениях в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям семи украинских бригад и трех полков в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино, Садки, Охримовка, Хатнее и Волчанск;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Петровка, Купянск, Колодези, Зеленая Долина, Торское;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Закотное, Славянск, Северск, Кривая Лука, Свято-Покровское, Константиновка, Серебрянка, Дроновка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 22 бригад и двух полков в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Bладимировка, Муравка, Петровского, Степановка, Димитров, Новоподгородное, Филия;
- подразделения группировки «Bосток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка, Новополь, Толстой;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Новоандреевка, Садовое, Понятовка, Никольское.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1100 человек.
Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS
Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций
Умер режиссер Александр Митта
Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление
Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов