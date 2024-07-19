Зеленский сообщил о «положительном решении» от Польши по F-16
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском рассказал о «положительном решение» по вопросу поставок истребителей F-16. Встреча прошла накануне на саммите стран Европейского политического сообщества в Великобритании.
«И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства по вопросу, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16», — написал Зеленский в соцсети X.
Он поблагодарил Туска «за эффективное выполнение наших предварительных договоренностей» и «решительную поддержку Украины».
В мае премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что F-16 передадут Украине в ближайшие месяцы. В июне скорые поставки анонсировала и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Нидерланды решили отправить 24 истребителя, Копенгаген — 19. Несколько самолетов собиралась предоставить Бельгия. Норвегия до конца года намерена бесплатно передать Украине шесть F-16.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды прямо сейчас направляют Украине обещанные самолеты.
Владимир Путин говорил, что западные страны грубо нарушат взятые на себя обязательства, если поставят высокоточные вооружения и истребители F-16 на Украину для ударов по территории России.
Москва осуждает военную помощь Киеву и называет поставки оружия доказательством прямой вовлеченности НАТО в конфликт. «Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — говорил Путин. Кремль предупреждал об ответе на возможные удары по российской территории.
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