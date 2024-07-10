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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды сообщили, что передадут Украине 24 истребителя F-16

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Военная операция на Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: defensie.nl)

Нидерланды выделят дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей F-16 для Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Украине будут переданы 24 голландских F-16», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба Минобороны, это «дополнение к €150 млн, которые уже выделены на эти цели».

10 июля Норвегия также заявила, что до конца года бесплатно передаст Украине шесть истребителей F-16.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы стран НАТО предоставить Украине истребители F-16 свидетельствуют о «банде войны», которую возглавляют США.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

В мае и июне западные и украинские официальные лица неоднократно заявляли: в ближайшее время, скорее всего этим летом, Киев наконец получит истребители F-16, которые Украине пообещали еще в 2023 году.

В том же году США согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставки этих истребителей на Украину другими странами. После этого несколько стран объявили о намерении совершить такие поставки, среди них: Дания (19 самолетов), Нидерланды (42) и Бельгия (30). Всего украинцы рассчитывают получить больше 100 истребителей.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине, в том числе поставки F-16. В Москве подчеркивали, что ситуацию на поле боя они не изменят и российская армия «будет уничтожать» их так же, как любую другую западную технику.

МИД отмечал, что, поскольку F-16 может нести ядерное оружие, Россия будет расценивать такие поставки как передачу носителей ядерного оружия и «рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию».

Теги
Нидерланды F-16 боеприпасы НАТО Минобороны ВСУ
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