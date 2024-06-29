В МВФ заявили об угрозе финансовой системе Европы из-за активов России
Использование российских активов европейскими странами должно иметь достаточную правовую основу, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей. Об этом сообщает Reuters.
Привлечение госимущества Москвы для помощи Киеву не должно подрывать функционирование мировой финансовой системы, подчеркнул Грей в ходе пресс-конференции по вопросу предоставления МВФ нового транша Украине.
Однако представитель МВФ отметил, что фонд пересмотрит схему финансирования Украины на фоне решения стран G7 обеспечить кредит Украине за счет прибыли от активов российского Центробанка на Западе.
29 июня МВФ одобрил новый транш Киеву в размере $2,2 млрд. Средства выделят в рамках четырехлетней кредитной программы на сумму $15,6 млрд. В МВФ назвали экономику Украины устойчивой, но отметили, что у нее ухудшаются перспективы из-за потери энергомощностей.
В середине июня страны G7 достигли политического соглашения о кредите в размере $50 млрд для Украины, который обеспечат за счет накопленных замороженными активами российского ЦБ процентов. В ЕС заявили, что речи о конфискации госимущества не идет.
После начала военной операции на Украине Запад заблокировал активы Центробанка России в виде ценных бумаг и наличных примерно на €260 млрд. Более двух третей этой суммы находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Москва оценивала объем заблокированных активов примерно в $300 млрд.
Российские власти критически относятся как к инициативам по конфискации средств ЦБ, так и использованию доходов от них. В Кремле предложения по использованию российских активов называли незаконным посягательством на собственность. В мае президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.
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