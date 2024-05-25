Силуанов заявил о зеркальных мерах при изъятии российских активов

Силуанов: у России есть все возможности для ответа на изъятие активов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У Москвы есть ответ на изъятие российских активов, если Запад начнет использовать доходы от замороженных российских резервов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент беседы опубликован в телеграм-канале репортера.

По словам главы Минфина, у России есть все возможности для зеркального ответа. Москва использует активы на так называемых счетах С — это обязательства России по бумагам и дивидендам перед иностранными контрагентами из недружественных стран.

«У нас есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально абсолютно», — сказал Силуанов.

Раньше на санкции на золотовалютные резервы других стран, в том числе имущество Центробанков распространялось табу, отметил Силуанов. По его словам, в нынешних условиях никакие правовые основы для западных стран не действуют.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России. Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В МИДе предупредили, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.

21 мая Евросоюз одобрил передачу доходов от замороженных российских резервов Украине. Только в 2024 году эта сумма может составить до €3 млрд. 90% средств пойдут на военную поддержку Киева. Кроме того, члены G7 обсудят способы использования прибыли от заблокированных российских активов для помощи Украине на саммите в июне.

Президент России Владимир Путин 23 мая подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.