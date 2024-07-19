Обломки украинских дронов упали на улицы Курска

Два человека получили ранения. Ночью ПВО сбила 11 беспилотников над Курской областью, сообщали в Минобороны

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы ПВО сбили 11 украинских дронов самолетного типа над Курской областью, падение обломков зафиксировано в областном центре, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

Всего за ночь дежурные средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников, сообщило ранее Минобороны в телеграм-канале. Так, над Белгородской областью сбиты три, над Крымом и Черным морем — пять.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Так, только за последние дни несколько человек пострадали от атак беспилотников, в том числе спасатель.

16 июля дрон сбросил взрывное устройство на завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево, на предприятии начался пожар, оно получило серьезные повреждения, никто из сотрудников не пострадал, рассказывал врио главы области Алексей Смирнов.